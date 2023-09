Aufsteiger feiert in Taufkirchen/Pram sechsten Auswärtssieg in Serie

Details Mittwoch, 06. September 2023 16:50

Das am vorletzten Wochenende aufgrund schlechter Platzverhältnisse abgesagte Spiel der zweiten Runde der Bezirksliga West zwischen dem SV Waizenauer Taufkirchen/Pram und der Union Raiffeisen Gurten 1b wurde am Dienstagnachmittag nachgetragen. Obwohl beide Mannschaften in der noch jungen Saison noch keinen "Dreier" einfahren konnten, gingen die Teams unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während der SVT in den ersten beiden Runden jeweils unter die Räder geraten war (2:7 in Lambrechten und 1:5 in Riedau), teilte der Aufsteiger mit dem Gegner bislang zwei Mal die Punkte (0:0 gegen Taiskirchen und 3:3 gegen Gilgenberg) und ist zudem seit bereits 26. März ungeschlagen. Die Mannen von Trainer Gabriel Schustereder setzten sich in der Waizenauer Arena mit 3:0 souverän durch, feierten den sechsten Auswärtssieg in Serie und konnten im 14. Spiel in Folge punkten. Die Heimelf von Neo-Coach Alois Langbauer hingegen blickt auf ein noch jungfräuliches Punktekonto und ziert nach der dritten empfindlichen Niederlage das Ende der Tabelle.

Baumgartner bringt Gäste in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Denthaner entwickelte sich ein über weite Strecken offenes Match, das jedoch auf einem mäßigen Niveau stand. Die Zuschauer bekamen zwar zwei engagierte Teams, hüben wir drüben zunächst aber kaum klare Chancen zu sehen. Während der SVT selten gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte, fand die zweite Mannschaft des Regionalligisten zwei Einschussgelegenheiten vor, die Jonah Fröhlich und Kapitän David Damberger aber nicht nutzen konnten. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte der Ball doch noch in den Maschen - Fabian Baumgartner umkurvte einen Gegenspieler und setzte die Kugel zum 0:1-Pausenstand ins lange Eck.

Union-Keeper Vidas pariert Yilmaz-Elfer - Gurtener Doppelschlag

Kurz nach Wiederbeginn kam Fröhlich nach einem Stanglpass von Markus Dominik nicht an den Ball. Wenig später konnte Gurtens Tobias Baier einen SVT-Angreifer im Strafraum nur durch ein Foul stoppen, beim fälligen Elfmeter scheiterte Samed Yilmaz jedoch an Gästegoalie Petar Vidas. Trotz des verschossenen Strafstoßes war die Langbauer-Elf in der Folge um den Ausgleich bemüht und kam auch zur einen oder anderen Chance, die Taufkirchener liefen dem Rückstand jedoch vergeblich hinterher. Der Aufsteiger hatte das Geschehen über weite Strecken unter Kontrolle und machte am Beginn der Schlussviertelstunde durch einen Doppelschlag den Deckel drauf. Zunächst zog der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Piotr Solik aus rund 25 Metern ab, stellte der 18-jährige Pole mit einem "Sonntagschuss" auf 0:2. 120 Sekunden später tanzte der 40-jährige Zoltan Toth zwei Gegenspieler aus, beim Schuss des Ungarn wurde der Ball von einem Verteidiger abgelenkt und schlug im SVT-Kasten ein. Da Markus Dominik im Finish eine gute Chance nicht nutzen konnte, blieb es beim 0:3.

Lukas Wimmer, Sportlicher Leiter Union Gurten 1b:

"Auch wenn die Leistung nicht die allerbeste war und unsere Mannschaft ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnte, haben wir einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert und konnten nach dem Aufstieg den ersten Dreier einfahren. Am kommenden Samstag erwartet uns im Aufsteiger-Duell in Lambrechten eine schwierige Aufgabe, wollen gegen den starken SVL unsere weiße Weste aber verteidigen und zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen".

