Nach Sensationssieg gegen Oedt: SK ADmira Linz geht gegen starke Schwertberger unter

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 08:15

Es war die Geschichte des letzten Spieltags: Ausgerechnet gegen die ASKÖ Oedt 1b gelang es einem brutal abgebrühten SK ADmira Linz den ersten Saisonsieg einzufahren. Daran galt es in Runde neun vor heimischer Kulisse gegen die ASKÖ Schwertberg anzuknüpfen, woraus letztlich aber nichts wurde. Gegen eine starke Gruber-Elf setzte es die nächste empfindliche Pleite.

Gäste verpassen frühe Vorentscheidung nach druckvollem Start

Mit einer ordentlichen Packung Selbstvertrauen im Gepäck startete eine einmal mehr mutig-auftretende, engagierte Linzer Truppe in die Partie und schien zu Beginn auch etwas besser im Spiel zu sein. Das Blatt wendete sich aber frühzeitig auf eine bittere Art und Weise: Nach einem Eckball stellte urplötzlich Schwertbergs Phillip Gschwandtner per Kopf auf 1:0 für fortan deutlich munterere Gäste, die schnurstracks mit dem Führungstreffer die Oberhand an sich reissen konnten und nun nach einem mäßigen Start doch ihre Qualitäten auf den Platz bringen konnten. In Minute 29 wusste jene Truppe dann zum richtigen Zeitpunkt nachzulegen: Nach einem Solo konnte Julian Kollingbaum nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden – den fälligen Strafstoß versenkte Manuel Hinterreiter eiskalt. Infolgedessen ließ eine weiterhin deutlich überlegene Schwertberger Mannschaft jene Kaltschnäutzigkeit wieder vermissen – zur Pause so "nur" 2:0 für die Gäste.

Admiraner Aufbäumen bleibt aus

Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel ähnelte ganz stark der Schlussphase von Hälfte eins: Schwertberg weiterhin die aktivere, deutlich gefährlichere Mannschaft, nur weiterhin vor dem Kasten immer zu nachlässig. So auch die Admira weiterhin am Leben und auch immer wieder etwas Spannung in der Luft, doch auch die Truppe von Michael Gruber strahlte über weite Strecken nur wenig Gefahr aus. Die Schwertberger Vorentscheidung sollte letztlich spät aber doch folgen. Ein Weitschuss von Fabian Farthofer landete in Spielminute 89 in den Maschen und komplettierte den 3:0-Endstand.

Am kommenden Samstag trifft der SK ADmira auf den USV St. Ulrich, die ASKÖ Schwertberg spielt am selben Tag gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Das war ein klar verdienter Sieg. In den ersten zehn Minuten war der Gegner noch dabei, danach waren wir sicher die bessere Mannschaft und haben dadurch verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Fabian Farthofer (LV), Julian Kollingbaum (RF)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 0:3 (0:2)

89 Fabian Farthofer 0:3

29 Manuel Hinterreiter 0:2

10 Phillip Gschwandtner 0:1

