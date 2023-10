Nach zwei Remis: ASKÖ Donau Linz nimmt schwere Hürde SC Marchtrenk mit Bravour!

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 09:41

Die ASKÖ Donau Linz wurde im Vorfeld der Saison als einer der Titelfavoriten gehandelt und präsentiert sich bislang auch so. Die Truppe von Adnan Kaltak ist bisher – die Partie gegen den schärfsten Konkurrenten Oedt 1b ausgeklammert – ungeschlagen und rangiert auf Platz drei, dicht hinter Spitzenreiter Traun und Verfolger Rohrbach. Am gestrigen Samstagnachmittag spielte man auswärts gegen den SC Marchtrenk und meisterte auch diese schwere Hürde mit einer gewissen Abgebrühtheit.

Donau spielt, Marchtrenk findet gute Chancen vor

Von Beginn an schon und vor allem aber mit fortschreitender Spieldauer kristallisierten sich folgende Spielcharakteristika heraus: Die Gäste hatten über weite Strecken das Kommando über und lenkten die Partie nach Belieben, großteils aber ohne Abschlüsse vorzufinden. Die Hausherren waren indes vorwiegend auf die Defensivarbeit bedacht, zeitgleich aber immer für ein Tor gut und den Spielanteilen entgegen auch die gefährlichere Mannschaft. Donau-Keeper David Plavac hatte alle Hände voll zu tun und musste sich mehrmals, vor allem bei Standardsituationen beweisen, hielt seinen Kasten aber sauber. In Minute 27 hätte es dann doch geklingelt, der Marchtrenker Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Halbzeit eins endete so ohne Torerfolg für beide Teams.

Edeljoker Rosulek sticht und bricht den Bann

Mit dem Seitenwechsel standen dann mit Jindrich Rosulek und Fabian Unterrainer zwei neue Spieler auf Seiten der Gäste auf dem Platz und besonders ersterer sollte gleich mal auf sich aufmerksam machen: Knapp sechs Minuten gespielt, erreichte Rosulek eine Flanke von Edwin Skrgic, der Routinier fackelte nicht lange und hämmerte das Spielgerät eiskalt in die Maschen zur vielumjubelten Führung. Die Kensy-Elf war nun unter Zugzwang und versuchte auch etwas mehr für das Spiel zu machen, attackierte etwas höher, sonderlich gefährlich wusste man aber nicht zu werden. Zum Anbruch der Schlussphase gelang den Donauranern dann sogar die Vorentscheidung: Wieder war es ein langer Ball in Richtung Rosulek, der leitete diesmal weiter auf Skrgic und der konnte sowohl den letzten Gegenspieler, als auch Keeper Bastian Horner überwinden und zum 2:0 einschieben (78.). Die Hausherren legten in den Schlussminuten nochmal die Brechstange an, die Bemühungen sollten aber unbelohnt bleiben.

Der SC Ebner-Trans Marchtrenk tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei der SPG Katsdorf an. Einen Tag später empfängt die ASKÖ Donau Linz den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein unangenehmer Gegner bei schwierigen Platzverhältnissen. Meine Mannschaft war dennoch von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert, hat unseren Matchplan zu 100% durchgesetzt und so auch verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – ASKÖ Donau Linz, 0:2 (0:0)

78 Edwin Skrgic 0:2

51 Jindrich Rosulek 0:1

