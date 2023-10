Tabellenspitze vorzeitig eingenommen: Erfolgslauf des UFC Rohrbach-Berg geht weiter!

Details Freitag, 06. Oktober 2023 15:47

Bereits am gestrigen Donnerstagabend ging die erste Partie der zehnten Runde der Landesliga Ost von der Bühne. Da traf der UFC Rohrbach-Berg im Sonnleitner Stadion auf den SK St. Magdalena, hatte die Chance, seine Ungeschlagen-Serie weiter auszubauen und die Kontrahenten am Wochenende als gespannter Beobachter zu verfolgen. Dies gelang der Eisschiel-Elf auch, katapultierte man sich mit einem 2:1-Sieg in Urfahr vorzeitig an die Tabellenspitze.

Gäste gehen früh in Führung

Knapp 200 Zuseher hatten sich am gestrigen Abend in Urfahr eingefunden und sahen eine hochwertige und unterhaltsame Landesliga-Partie, wobei beide Teams – trotz des doch prägnanten Abstandes in der Tabelle – sich über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten. Ein Qualitätsunterschied war lediglich im Angriffsspiel zu erkennen, da agierten die Gäste doch deutlich zielstrebiger und gingen auch früh nach einer Standardsituation in Führung: Jakub Hric, der wohl torgefährlichste Innenverteidiger der Liga, lenkte einen von Markus Gahleitner getretenen Freistoß in die Maschen (12.). Mit fortschreitender Spieldauer wurde dann der von der Eisschiel-Truppe ausgeübte Druck immer größer und die Vorstöße immer konkreter, aus gleich drei guten Gelegenheiten konnte man aber kein Kapital schlagen, fing sich aber auch bei einer guten Chance von Magdalenas Kevin Mayer kurz vor dem Pausenpfiff keinen Gegentreffer mehr.

Rohrbach rettet Führung in Unterzahl über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis der Favorit seine Führung ausbauen konnte: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld hebelte man die Defensive des SKM blitzschnell aus und Jan Mittermayr fand Stefan Sandner im Zentrum, der das Spielgerät letztlich über die Linie drückte (55.). Mit dem Treffer zum 2:0 schalteten die Gäste nun einen Gang runter, was sich prompt rächte: Nur drei Minuten später zeigte Schiedsrichter Klaus Hintersonnleitner nach einem Foul an Pascal Dochnal im Strafraum auf den Punkt – Marko Culjak trat an und verwertete souverän vom Kreidepunkt. Doppelt bitter für den UFC wurde es dann in Minute 77, als Patrick Thaller noch via Ampelkarte vorzeitig vom Feld musste. In der Schlussphase war es so ein Spiel auf ein Tor, die Hausherren drängten auf den Ausgleich, agierten im vorderen Drittel aber immer wieder zu nachlässig. Drei Minuten vor Schluss hatte man dann auch noch Pech, als Felix Haas das Leder aus knapp 25 Metern auf den Querbalken knallte, aus etwaigen weiteren Vorstößen konnte man auch nichts machen.

Nächster Prüfstein für St. Magdalena ist der SC Ebner-Trans Marchtrenk (Samstag, 16:00 Uhr). Rohrbach misst sich am selben Tag mit der Union Print&Wear Putzleinsdorf (17:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben gewusst, dass es schwer wird, sind aber gut ins Spiel gestartet und waren sehr präsent. St. Magdalena hat gut dagegen gehalten und aufgrund der Torchancen war das ein verdienter Sieg."

Die Besten: Jakub Hric (IV), Manuel Hofer (LV)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:2 (0:1)

58 Marko Culjak 1:2

55 Stefan Josef Sandner 0:2

12 Eigentor durch Marko Culjak 0:1

