Knoten geplatzt! SPG St. Florian/Niederneukirchen feiert gegen ersatzgeschwächte Viktoria Marchtrenk ersten Saisonsieg!

Details Samstag, 07. Oktober 2023 19:20

Am gestrigen Freitagabend gastierte die SPG St. Florian/Niederneukirchen bei der ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk. Die Sängerknaben konnten nach einem Fehlstart zuletzt immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, kamen in den letzten fünf Partien aber vier Mal nicht über ein Unentschieden heraus und zogen inmitten dieser Serie kürzlich gegen den formstarken SV Traun knapp den Kürzeren. Nun klappte es aber mit dem ersten Saisonsieg und das auf beeindruckende Art und Weise: Eine erneut ersatzgeschwächte Begic-Truppe fegte man mit 5:1 vom Platz.

Mitterndorfer trifft zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt

Am vergangenen Wochenende spielfrei, starteten die Florianer ausgeruht und hochmotiviert ins Auswärtsspiel gegen die Viktoria und boten dem eigentlichen Favoriten, der einige Ausfälle zu kompensieren hatte, gut Paroli. So entwickelte sich vorerst eine ausgeglichene Partie, die nicht sonderlich viele Torraumszenen zu bieten hatte. Erst kurz vor der Pause, als so mancher schon mit dem Kopf in der Kabine war, fiel dann der Führungstreffer für den vermeintlichen Underdog: Nach einem Handspiel im Strafraum trat Thomas Mitterndorfer vom Kreidepunkt an und verwertete staubtrocken (45.). St. Florian hatte so zur Pause einen hauchdünnen Vorsprung inne.

Dezimierte Viktoria geht in der Schlussphase unter

Nach der Pause versuchten die Hausherren dann zumindest einen Zahn zuzulegen, bekamen aber prompt den nächsten Dämpfer serviert: Nach wiederholtem Foul schickte Schiedsrichter Robert Platzer Marchtrenks Kevin Lindinger via Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (56.). Kurz darauf stellte David Oismüller nach einem Standard per Kopf auf 2:0 (62.), worauf die Gastgeber aber zu antworten wussten: Anes Sabic verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2, daraufhin schlitterte man aber mit fortschreitender Spieldauer in ein Debakel. Postwendend fiel nämlich bereits durch Lorenz Egger der nächste Treffer auf der anderen Seite (68.). Die Wolm-Schützlinge spielten sich in dieser Phase in einen richtigen Rausch und legten noch zwei weitere Treffer nach: Erst zeichnete sich Lorenz Gruber für das 4:1 verantwortlich (73.), ehe nur zwei Minuten später Jakob Andeßner den 5:1-Endstand markierte.

Stimme zum Spiel

Michael Wolm (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Die Erleichterung ist riesengroß. Wir konnten zuvor vier Mal nur Unentschieden spielen und jetzt endlich gewinnen. Die Arbeit wird endlich belohnt und haben jetzt mit Oedt den klaren Titelfavoriten vor uns, können da aber jetzt etwas befreiter auftreten. Die Richtung stimmt zumindest.“

Die Besten: Jakob Andeßner(ST), Lorenz Egger (RM), David Oismüller(IV)

