Klare Angelegenheit im Gipfeltreffen: ASKÖ Oedt 1b entthront SV Traun!

Ein absolutes Topspiel ging heute auf der Transdanubia Sportanlage von der Bühne: Die ASKÖ Oedt 1b empfing den SV Traun. Sieben Spiele in Folge gewannen die Schützlinge von Markus Erbschwendtner und hatten im großen Duell mit dem Titelfavoriten schlechthin die Chance, jene Serie auszubauen. Daraus wurde letztlich aber nichts, verlor man doch ganz klar gegen die Ibertsberger-Truppe, befindet sich aber nach wie vor auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Neuer Spitzenreiter der Landesliga Ost ist der UFC Rohrbach-Berg, der am Donnerstag bereits beim SKM gewinnen konnte.

Oedt startet stark

Im Vorfeld wurde ein hochspannendes Spitzenspiel erwartet, die Anfangsphase sprach aber eine ganz andere Sprache. Bereits in der Anfangsviertelstunde fanden die Oedter zwei Topchancen auf den Führungstreffer vor, erst die dritte Gelegenheit konnte man dann nützen: Jovan Petrovic brachte die Hausherren per Kopf in Führung (20.). Mit dem Gegentreffer wachten die Gäste aber auf und tauchten fortan deutlich besser ins Spielgeschehen ein, mit fortschreitender Spieldauer wurden auch die Vorstöße immer konkreter. Die wohl beste Chance auf den Ausgleich hatte Rene Kober, der scheiterte aber im 1-gegen-1 an Oedt-Keeper Kai Lang. Nur wenige Augenblicke später rächte sich diese ausgelassene Möglichkeit: Ex-Profi Markus Wallner konnte sich auf dem rechten Flügel freispielen und von der Strafraumgrenze ins kurze Eck verwerten (44.).

Hodzic-Anschlusstreffer kommt zu spät

Auch wenn man einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlief, versuchten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel nochmal aufzuraffen. So entwickelte sich vorerst ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Ibertsberger-Truppe letztlich die effektivere und auch etwas bessere Mannschaft war. In Minute 67 verwertete Rumen Kerekov einen Stanglpass vom eingewechselten Albi Muharemi zum 3:0. Traun kam zwar nochmal ran – Edin Hodzic verkürzte mit einem platzierten Abschluss aus knapp zehn Metern (78.) – eine spektakuläre Aufholjagd blieb aber aus. In der Nachspielzeit markierte Tunahan Sahan noch den 4:1-Endstand.

Am nächsten Freitag (18:45 Uhr) reist die ASKÖ Oedt 1b zur SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, einen Tag später begrüßt der SV HAKA Traun die ASKÖ Steinbach Schwertberg auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein verdienter Sieg für uns, wir waren heute die bessere Mannschaft und hatten mehr Torchancen."

Die Besten: Lukas Paulik (ZDM), Jovan Petrovic (IV)

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SV HAKA Traun, 4:1 (2:0)

94 Tunahan Sahan 4:1

78 Edin Hodzic 3:1

67 Rumen Stefanov Kerekov 3:0

44 Markus Wallner 2:0

20 Jovan Petrovic 1:0

