Schützenfest in Katsdorf: SC Marchtrenk besiegt Aufsteiger deutlich mit 8:0

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 12:03

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Katsdorf und dem SC Ebner-Trans Marchtrenk im Rahmen der 10. Runde der Landesliga Ost in der Katsdorfer Lettner-Fiedler Arena vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Katsdorf befanden sich im Vorfeld der Partie auf dem letzten Tabellenplatz der Liga und man musste zuletzt mehrere Niederlagen in Folge hinnehmen. Der Sportclub aus Marchtrenk befand sich hingegen im oberen Tabellendrittel der Tabelle trotz der Niederlage gegen Donau Linz am vergangenen Wochenende.

Petersdorfer eröffnet Schützenfest

Die Gäste aus Marchtrenk starteten mit einem klaren Spielplan in die Partie und man spielte von Beginn an zielstrebig nach vorne. Julian Petersdorfer erzielte nach drei Minuten bereits den ersten Treffer der Partie zur 1:0 Führung für die Gäste aus Marchtrenk. Und die Gäste blieben am Drücker. Antonio Tivkic erhöhte die Führung zehn Minuten später auf 2:0 aus Sicht der Gäste und Christoph Roitner zog vier Minuten später nach und erzielter in der 17. Minute den Treffer zum 3:0 für die Gäste. Nach den drei frühen Treffern waren die Gäste bereits ordentlich bedient und es wurde auch im weiteren Verlauf nicht leichter für Katsdorf. Roitner schnürte in der 22. Minute seinen Doppelpack und erhöhte den Spielstand auf 4:0 für Marchtrenk. Doch damit hatten die Schützlinge von Adam Kensy immer noch nicht genug. Stefan Hessenberger erzielte in der 32. Minute den fünften Treffer, wodurch sich die Führung für die Gäste auf 5:0 erhöhte. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause und das Offensivfeuerwerk der Gäste wurde vorzeitig beendet.

Marchtrenk bleibt hartnäckig

Marchtrenk blieb in der zweiten Halbzeit weiterhin am Drücker gegen Gastgeber, die der spielerischen Klasse von Marchtrenk an diesem Tag einfach nicht gewachsen waren. Stefan Hessenberger erzielte in der 63. Minute seinen zweiten Treffer und erhöhte die Führung auf 6:0 für die Gäste. Im weiteren Verlauf des Spiels nahm Adam Kensy mehrere Wechsel durch und konnte rotieren, die spielerische Überlegenheit blieb jedoch trotzdem bestehen. Julian Petersdorfer, der das Schützenfest eröffnete, schnürte in der 73. Minute wie Roitner und Hessenberger ebenfalls einen Doppelpack und erhöhte auf 7:0. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der eingewechselte Tugay Mestan, der in der 86. Minute das 8:0 erzielte und das letzte Tor des Spiels erzielte.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

„Wir hatten heute wirklich einen sehr guten Tag und haben in der Offensive nie nachgelassen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer heutigen Leistung und dem hochverdienten Sieg.“

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

