Zweiter Sieg in Serie: USV St. Ulrich besiegt Admira Linz nach Comeback

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 12:23

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der USV St. Ulrich und der SK ADmira Linz im Rahmen der 10. Runde der Landesliga Ost im Haider Enterprises Stadion vor einer Kulisse von rund 120 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus St.Ulrich konnten zuletzt den ATSV Neuzeug im Steyr-Land Derby besiegen und sich somit einerseits Selbstvertrauen holen und sich zeitgleich im Mittelfeld der Liga weiter festsetzen. Die Gäste aus Linz, die mit einem der jüngsten Kader der Liga agieren, befanden sich im Vorfeld der Partie in der abstiegsgefährdeten Region der Liga und man musste mit der 0:3 Heimpleite gegen Schwertberg zuletzt einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

St. Ulrich mit Comeback in der ersten Hälfte

Der USV St.Ulrich fand sehr gut in die Partie und man konnte sich in der Anfangsphase der ersten Hälfte bereits mehrere Chancen erarbeiten, wodurch man bereits früh in Führung hätte gehen können, wenn nicht sogar müssen. In der 22. Minute verlor man den Ball nach einem Einwurf jedoch sehr fahrlässig und die Gäste fuhren einen eiskalten Konter, durch den Andre Schmid den Treffer zur 1:0 Führung der Gäste erzielen konnte. Danach waren die Gäste plötzlich besser im Spiel und die Partie gestaltete sich ausgeglichener als in der Anfangsphase. Dennoch konnten die Gastgeber den Ausgleich erzielen. Arslan Nesimovic wurde in der 34. Spielminute im gegnerischen Sechzehner zu Fall gebracht und holte einen Strafstoß heraus, den der Routinier Sebastian Wimmer eiskalt zum 1:1 Ausgleich verwertete. Nur vier Minuten später war Nesimovic erneut umtriebig in der gegnerischen Hälfte unterwegs und zog aus der Distanz ab. Sein Schuss wurde leicht abgefälscht und fand den Weg in das gegnerische Tor, womit die Hausherren die Partie drehen konnten und mit 2:1 in Führung gingen.

Genshofer bringt St. Ulrich auf die Siegerstraße

Bei der 2:1 Führung blieb es dann auch zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiterhin sehr ausgeglichen und beide Seiten hätten das nächste Tor erzielen können. Den entscheidenden Impuls brachte dann der St.Ulricher Interimstrainer Alfred Strasser mit seinen Wechseln. Mit Lukas Genshofer brachte er in der 77. Minute einen hungrigen Youngster ins Spiel, der direkt Gefahr ins Spiel brachte. In der 83. Minute erzielte er dann das vierte Tor des Spiels und erhöhte die Führung der Hausherren auf 3:1. Bei jenem Spielstand blieb es dann auch und die Hausherren konnten verdiente drei Punkte einfahren.

Alfred Strasser, Interimstrainer USV St. Ulrich:

"Wir haben heute vielleicht nicht unsere beste Leistung gezeigt, aber konnten uns schlussendlich trotzdem verdient durchsetzen und Selbstvertrauen tanken."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.