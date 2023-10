ASKÖ Donau Linz besiegt Neuzeug und hält den Anschluss an der Tabellenspitze

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 21:27

Am heutigen Sonntagvormittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ Donau Linz und dem ATSV Neuzeug im Rahmen der 10. Runde der Landesliga Ost in der Linz AG Arena vor einem Publikum von rund 250 Zuseher:innen. Für die Gäste aus Neuzeug war im Vorfeld der Partie klar, dass mit den Hausherren aus Linz keine leichte Aufgabe auf sie warten würde, da diese im Rennen um die vordersten Tabellenplätze mitmischen. Die Neuzeuger warten hingegen seit Wochen auf einen Befreiungsschlag, um aus der abstiegsgefährdeten Region der Landesliga Ost zu entfliehen.

Neuzeug mit gutem Start, aber ohne Effizienz

Der Tabelle zufolge sollten die Gastgeber aus Linz der Favorit im Duell der beiden Teams sein, doch die Neuzeuger waren in der Anfangsphase das Team mit den besseren Spielanteilen. Das Spiel fand zunächst in der Hälfte der Gastgeber statt, die sich hin und wieder durch Konter in die gegnerische Hälfte kämpfen konnten. Allerdings konnten die Neuzeuger ihre Drangphase nicht in Treffer ummünzen und die Linzer schlugen dann eiskalt zu. Edwin Skrgic stand in der 26. Spielminute goldrichtig und erzielte den Treffer zur 1:0 Führung für die Hausherren, die nach dem Treffer besser in die Partie fanden. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden die Schützlinge von Adnan Kaltak immer besser. Tore fielen jedoch keine mehr und man trennte sich mit einer knappen 1:0 Führung der Gastgeber zur Halbzeitpause.

Donau gibt den Ton an

Nachdem die Gäste aus Neuzeug den Hausherren im ersten Durchgang noch Paroli bieten konnten, starteten die Linzer dominanter in die zweite Hälfte. In der 56. Spielminute stand Jindrich Rosulek nach einem Eckball goldrichtig und nickte den Ball zur 2:0 Führung für die Linzer ein. Auch danach blieben die Linzer die tonangebende Mannschaft und konnten kurz danach erneut nachlegen. In der 62. Minute schnürte Edwin Skrgic seinen Doppelpack, nachdem er einen verlängerten Kopfball per Kopf einnickte zur 3:0 Führung für die Hausherren. Auch nach dem dritten Tor blieben die Gäste an Drücker und man wollte weiter mehr Treffer erzielen. Dies gelang denen Gästen kurz vor Schluss durch Jindrich Rosulek, der mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte und den Spielstand auf 4:0 erhöhte, womit das Spiel auch endete.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Neuzeug hat uns in der ersten Hälfte sehr gefordert und war ein ebenbürtiger Gegner, doch in der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg definitiv verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

