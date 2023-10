Befreiungsschlag nach Sieglosserie: ATSV Neuzeug bezwingt Katsdorf deutlich

Details Samstag, 14. Oktober 2023 15:33

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Neuzeug und der SPG Katsdorf im Rahmen der 11. Runde der Landesliga Ost. Die Gastgeber aus Neuzeug hatten zuletzt eine schwierige Phase in der Meisterschaft, nachdem man in den letzten 6 Spielen keinen Punktgewinn einfahren konnte und somit in der unteren Tabellenregion feststeckte. Die Gäste aus Katsdorf hatten im Vorfeld der Partie einen Zähler weniger auf dem Punktekonto als die Gastgeber und standen in der Tabelle ganz unten, weshalb man ein spannendes Spiel erwarten konnte, welches für beide Teams von großer Bedeutung war.

Dora gelingt der Blitzstart

Die Hausherren aus Neuzeug wollten vor heimischer Kulisse alles in die Wagschale werfen, um die ersehnte Trendwende zu erreichen. Dementsprechend agierte man von Beginn an sehr offensiv und der erste Treffer gelang bereits in der zweiten Spielminute durch Dominik Dora, der den Ball gekonnt in die Maschen bugsierte zur 1:0 Führung für die Hausherren. Im weiteren Verlauf der Anfangsphase blieben die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und man konnte mit der Führung im Rücken mit Selbstvertrauen aufspielen. Danach fanden die Gäste aus Katsdorf auch langsam in die Partie und man konnte sich auch Chancen erarbeiten, allerdings scheiterte man meistens am Neuzeuger Keeper Patrick Stickler. Denen Gastgebern gelang im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auch kein Treffer mehr, womit sich die Mannschaften mit dem Spielstand von 1:0 zur Halbzeitpause trennten.

Sulzner mit der Vorentscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Hausherren die Mannschaft mit den besseren Spielanteilen und man konnte die Gäste aus Katsdorf über weite Strecken fern vom eigenen Tor halten. In der 63. Spielminute nahm der Neuzeuger Routinier Martin Sulzner Maß und beförderte das runde Leder gekonnt in die gegnerischen Maschen zur 2:0 Führung für die Gastgeber. Auch nach dem 2:0 blieben die Neuzeuger weiterhin auf dem Drücker und man konnte sich kurz danach erneut belohnen. Nach einem Eckball der Gäste fuhren die Schützlinge von Markus Allerstorfer in der 75. Minute einen Konter, den Safak Ileli mit dem Treffer zum 3:0 vollendete. Bei jenem Spielstand blieb es schlussendlich auch und die Neuzeuger konnten ihre Sieglosserie mit einem klarem Sieg beenden.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:

"Unser klares Saisonziel ist der Klassenerhalt in der Landesliga Ost und mit dem heutigen Sieg haben wir uns sehr wichtige drei Punkte erkämpft, um unser Ziel zu erreichen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

