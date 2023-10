Skrgic mit Viererpack: ASKÖ Donau bezwingt Admira im Linzer Derby deutlich

Details Samstag, 14. Oktober 2023 15:54

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der SK ADmira Linz und der ASKÖ Donau Linz im Stadtderby im Rahmen der 11. Runde der Landesliga Ost vor einem Publikum von rund 500 Zuseher:innen. Für die Gastgeber der Admira war das Derby natürlich eine Chance, um von den drohenden Abstiegsrängen zu entfliehen, allerdings befanden sich die Gäste von Donau Linz vor der Partie in einer bestechenden Form und auf dem zweiten Platz der Ligatabelle.

Standards bringen Donau die Führung

Die Rollen waren im Vorfeld des Spiels somit klar verteilt, doch in einem Derby können diese vermeintlichen Favoritenrollen oft egalisiert werden. Am gestrigen Abend sah es zunächst allerdings nicht danach aus, da die Gäste gut in die Partie fanden und das Spielgeschehen in der Anfangsphase über weite Strecken kontrollieren konnten. Die Schützlinge von Trainer Adnan Kaltak spielten munter nach vorne und man konnte die Gastgeber weit weg vom eigenen Tor halten, doch man agierte im Abschluss zu unpräzise, um einen Treffer zu erzielen. Dies sollte sich zum Ende der Halbzeit jedoch ändern. Nach einem Eckball von Endi Nuhanovic stand Edwin Skrgic goldrichtig und brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Kurz danach waren die Gäste erneut nach einem Eckball erfolgreich. Dieses mal war Jindrich Rosulek zur Stelle und bugsierte das runde Leder in die Maschen zur 2:0 Führung für Donau Linz, mit der man dann auch in die Halbzeitpause ging.

Skrgic mit Hattrick in der Schlussphase

In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen und man konnte teilweise mit den Gästen mithalten. Doch die Schützlinge von Adnan Kaltak zeigten auch in der zweiten Hälfte ihre individuelle Qualität auf dem Rasen und man konnte die Offensivaktionen der Hausherren zumeist vereiteln. Nachdem es in der zweiten Hälfte lange ruhig blieb, zündete Edwin Skrgic in der Schlussphase nochmals den Turbo. In der 78. Minute zog Skrgic aus der Distanz ab und erzielte ein Traumtor zur 3:0 Führung für die Gäste. Nur fünf Minuten später war Skrgic erneut zur Stelle und baute die Führung auf 4:0 aus und erzielte zeitgleich seinen dritten Treffer des Tages. In der Nachspielzeit setzte Skrgic dann noch die Kirsche auf die Sahnetorte und erzielte in der Nachspielzeit seinen vierten Treffer im Spiel und seinen dritten binnen 12 Minuten zur 5:0 Führung für Donau Linz, mit der das Spiel dann auch endete.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Wir konnten heute wieder einen sehr dominanten Auftritt zeigen und haben uns den Derbysieg absolut verdient, auch in dieser Höhe."

Die Besten: Edwin Skrgic, Argjend Hyseni

