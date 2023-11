SK St. Magdalena feiert ungefährdeten Heimsieg gegen Naarn

Details Samstag, 04. November 2023 20:46

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK St. Magdalena und der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn im Rahmen der 14. Runde der Landesliga Ost vor einer Kulisse von rund 180 Zuseher:innen im Sonnleitner Stadion in St.Magdalena. Beide Mannschaften befanden sich im Vorfeld der Partie sehr nahe aneinander in der Ligatabelle. Während die Hausherren aus St.Magdalena mit 15 Punkten auf Rang 9 waren, befanden sich die Gäste aus Naarn auf dem 10. Tabellenplatz mit 11 Zählern. Eine vermeintlich ausgeglichene Partie auf Augenhöhe war somit vorprogrammiert.

Zwei Tore binnen vier Minuten für St. Magdalena

Die Hausherren aus St.Magdalena fanden zu Beginn der Partie noch nicht wirklich statt und die Gäste aus Naarn konnten in der Anfangsphase zunächst das Spielgeschehen bestimmen, wobei jedoch keine gefährlichen Torchancen entstanden. Im weiteren Verlauf der Partie kamen dann jedoch die Schützlinge von Harald Kondert besser in die Partie und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener mit leichten Vorteilen auf Seiten der Hausherren, die im letzten Heimspiel des Jahres nochmals als Sieger vom Platz gehen wollten. In der 29. Spielminute konnte der Linzer Routinier Mario Mayer dann den ersten Treffer der Partie erzielen nach einer schönen Ballstaffete der Hausherren zur 1:0 Führung. Nur vier Minuten später klingelte es dann erneut im Kasten der Gäste aus Naarn. Dieses Mal war Markus Boyer zur Stelle und erhöhte die Führung auf 2:0 für St.Magdalena. Bei jener Führung blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Ladehemmung in der zweiten Hälfte

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste aus Naarn wieder aktiver in der Offensivbewegung, doch die Bemühungen der Gäste blieben zumeist unbelohnt, da die Gastgeber sehr sicher in der Defensive standen und nur wenig Chancen zuließen. Dennoch war der Sieg noch nicht sicher, und die Hausherren mussten auch weiter konzentriert spielen, was in der Offensive nicht immer gelang. Die Schützlinge von Harald Kondert konnten den Sack nicht zu machen und man scheiterte zwei Mal am Aluminium in der zweiten Hälfte. Dennoch konnte man die Führung über die Zeit bringen und man feierte schlussendlich einen verdienten 2:0 Heimsieg.

Harald Kondert, Trainer SK St. Magdalena:

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem heutigen Sieg den Abstand auf die unteren Tabellenränge erneut vergrößern konnte und somit mit einem guten Gefühl in Richtung Winterpause gehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

