Vorzeitige Tabellenführung – Die ASKÖ Donau Linz bezwingt den USV St. Ulrich klar mit 3:0

Details Freitag, 22. März 2024 23:13

Am Freitagabend der 19. Runde der Landesliga Ost kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der ASKÖ Donau Linz und dem USV St. Ulrich. Ein Duell zweier Mannschaften die in der Rückrunde bis dato noch ungeschlagen waren. Die Gäste, die einen gesicherten Platz im Tabellenmittelfeld innehaben, konnten in den letzten drei Spielen jeweils eine Punkteteilung erreichen. Die Donau aus Linz, die ein schweres Auftaktprogramm bewältigen musste, konnte zuletzt gerade noch eine Niederlage gegen die ASKÖ Schwertberg abwehren. Am heutigen Freitag ging es für den Tabellenzweiten also darum, Druck auf den Tabellenführer auszuüben. Mit einem Sieg könnte man punktemäßig vorerst mit dem UFC Rohrbach-Berg gleichziehen, welcher allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Klares Ziel vor Augen

Von Beginn an war dem Gastgeber anzumerken, dass man die Chance, auf den ersten Tabellenrang zu springen, unbedingt nutzen möchte. So kamen die Linzer gut ins Spiel rein und nahmen sofort das Heft in die Hand. Der Gast aus St. Ulrich lief hoch an und wollte den Tabellenzweiten früh unter Druck setzen. Somit wollte man den Gastgeber um seinen Spielstil bringen. Die Linzer konnten aufgrund ihrer spielerischen Qualität jedoch genügend Lösungen finden, um sich aus Drucksituationen geschickt herauszukombinieren. Lediglich etwas zählbares und konkrete Tormöglichkeiten blieben in der Anfangsphase aus.

Standardsituation bringt Donau auf Siegerstraße

In Minute 27 konnten die Heimischen einen Freistoß gefährlich zur Mitte bringen und Aid Vojic bedienen, welcher per Kopf zunächst noch am Gästetorhüter scheiterte. Den abgewehrten Ball konnte Lukas Kragl zum 1:0 verwerten. Bereits vor der Pause hatten die Heimischen noch Chancen das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. So war es erneut Lukas Kragl, welcher am Außennetz scheiterte und Fabian Unterrainer der mit gefährlichen Distanzschüssen aufzeigte.

Pechvogel Dutzler mit doppeltem Eigentor

In Halbzeit zwei rissen die Hausherren das Spiel endgültig auf ihre Seite und erhöhten stetig den Druck auf die Gäste aus St. Ulrich. Den Gästen war in dieser Phase der Partie anzumerken, dass sie die Intensität der ersten Halbzeit nicht mehr halten konnten. Das 2:0 gelang in Minute 67, nachdem sich Salid Amadu am Flügel durchsetzen konnte und den Ball scharf zur Mitte brachte. Dieser fand allerdings keinen Mitspieler, sondern Maximilian Dutzler, welcher beim Versuch zu klären, den Ball ins eigene Tor beförderte. Das 3:0 sollte ein Ebenbild zum zweiten Treffer werden. Dieses Mal war es allerdings Edwin Skrgic, welcher sich am Flügel stark im eins gegen eins durchsetzen konnte und den Ball scharf zur Mitte brachte. Dieser sollte erneut Maximilian Dutzler vom USV St. Ulrich finden, der damit zum klaren Pechvogel des Tages avancierte. Somit gewinnt die ASKÖ Donau Linz verdient mit 3:0 und kann den Druck auf die Konkurrenz erfolgreich erhöhen und vorübergehend auf Tabellenrang eins springen.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

"Das war eine spielerisch gute Leistung gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. Wir haben genügend Lösungen gefunden und auch in dieser Höhe verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob, herausragend: Salid Amadu (RV) Endi Nuhanovic (ZDM)

