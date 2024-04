Weiterhin das Maß der Dinge – Der UFC Rohrbach-Berg schlägt auch die ASKÖ Oedt 1b.

Details Sonntag, 31. März 2024 00:19

Im Spitzenspiel der 20. Runde der Landesliga Ost empfing die ASKÖ Oedt 1b den Tabellenführer UFC Rohrbach-Berg. Während die Gäste den eigenen Ansprüchen in der Rückrunde noch hinterherhinken ist der Ligaprimus noch ungeschlagen und konnte bislang alle drei Partien für sich entscheiden. Somit war also Spannung geboten, will man doch in den Reihen des ASKÖ Oedt nochmal oben angreifen und die jüngsten Niederlagen wiedergutmachen. Der Tabellenführer kommt mit ordentlich Selbstvertrauen und möchte ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Furiose Gastgeber

Von Beginn an war zu sehen, dass dieses Spiel dem Titel Spitzenspiel gerecht werden sollte. In der Anfangsphase kam der Gastgeber etwas besser ins Spiel und ließ den Ball gekonnt in den eigenen Reihen laufen. Auf Seiten der Gäste war man bemüht den Gegner früh unter Druck zu setzen und diese nicht ins Spiel kommen zu lassen. In der Anfangsphase der Partie fanden die Heimischen aber noch spielerische Lösungen, um dem Druck der Gäste zu entkommen. In Minute 7 ging der Gastgeber verdient in Führung. Nach einem Eckball war es Lukas Brunnmayr, der per Kopf zur Stelle war und auf 1:0 stellte. Nach diesem Treffer fand Oedt 1b einen Gegner vor, der etwas geschockt schien. In dieser Phase hatten die Heimischen einige gute Möglichkeiten die Führung weiter in die Höhe zu schrauben. So konnte Simon Abraham gleich zwei aussichtsreiche Situationen nicht nutzen.

Tabellenführer fand ins Spiel

Nach den vergebenen Chancen des Gastgebers kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten den Druck auf den Gegner erhöhen und das Spielgeschehen immer mehr in die Hälfte des ASKÖ Oedt 1b verlagern. In dieser Phase schien die defensive Ordnung zu stimmen und auch selbst war man in den Reihen des Tabellenführers bemüht spielerische Lösungen zu finden. Die spielerische Qualität konnte man erstmals so richtig in Minute 37 unter Beweis stellen. Nach einem stark vorgetragenen Angriff über die rechte Seite fanden sich Jonas Gahleitner und Benedikt Schaubmaier in einer 2 gegen 1 Situation gegen den Torhüter wieder. Letztgenannter blieb cool und konnte zum 1:1 einschieben. Somit ging man mit einem gerechten Unentschieden, indem beide Mannschaften ihre spielerische Qualität unter Beweis stellen konnten, in die Halbzeitpause.

UFC Rohrbach-Berg erhöht Schlagzahl

In Hälfte zwei war es der Tabellenführer der besser aus der Kabine kam. So konnte man fortan das Kommando übernehmen und agierte defensiv geschickt. In Minute 50 wurde Jan Mittermayr im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Jakub Hric zum 2:1. Die Heimischen waren stets bemüht in die Partie zurückzukommen und zeigten immer wieder ihre ohne Zweifel vorhandene Qualität. Jedoch blieb an diesem Tag der betriebene Aufwand unbelohnt bzw. ließ man die letzte Konsequenz vermissen. So konnte der Tabellenführer in Person von Alexander Pöppl das Spiel endgültig entscheiden. Pöppl konnte per Distanzschuss ins kurze Eck den Torhüter der Heimischen überwinden und zum vielumjubelten 3:1 treffen. Somit endete ein qualitativ hochwertiges Spiel 3:1 für die Gäste, welche weiterhin das Maß der Dinge in der Landesliga Ost bleiben.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg

„Wir waren sehr gut auf den Gegner eingestellt und wussten um ihre Qualitäten. Wir haben defensiv sehr variabel und gut agiert und haben verdient gewonnen.“

Die Besten UFC Rohrbach-Berg: Pauschallob

