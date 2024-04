Neuauflage der letzten beiden Duelle: SK St. Magdalena und USV St. Ulrich teilen die Punkte

Details Samstag, 06. April 2024 16:59

Am gestrigen Freitagabend gastierte der USV St. Ulrich beim SK St. Magdalena. Die Urfahraner wussten in den vergangenen Wochen zu gefallen, feierte man gegen Schwertberg und Oedt wichtige Siege und konnte sich vom unteren Tabellendrittel erfolgreich absetzen. Die Milot-Elf konnte in der Vorwoche eine kleine Durststrecke beenden und schoss gegen Katsdorf den Frust von der Seele. In Urfahr tat man sich in der Vergangenheit aber immer etwas schwer, zum dritten Mal in Folge trennten sich die beiden Teams mit einem torlosen Remis.

Gäste schnuppern vorsichtig an Führung

Die Anfangsphase gestaltete sich erwartungsgemäß relativ ausgeglichen. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her, wobei vorerst für beide Teams immer wieder kurz vor der Gefahrenzone Endstation war. Hochkaräter waren so Mangelware, einige Male konnten diese in letzter Not verhindert werden, großteils machten sowohl die Gäste, als auch ein gegen Ende der ersten Hälfte immer höher anlaufender SKM aber zu wenig aus ihren Offensivaktionen. So gab es in Durchgang eins lediglich torlose Schonkost zu sehen.

SKM hat Lucky-Punch vor Augen

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie in ähnlicher Manier vor sich hin. Die etwas bemühtere Mannschaft war nach wie vor der USV St. Ulrich, bei der Kondert-Elf ging vorne nur wenig zusammen. Die Milot-Schützlinge machten es bis zum letzten Drittel auch immer wieder gut, die Abschlüsse fielen an diesem Tag aber oft zu harmlos aus, oder man konnte im letzten Augenblick gestoppt werden. Kurz vor Schluss hatte dann aus dem Nichts der SKM die große Chance auf die Führung – Florian Wagner kam im Strafraum an die Kugel, traf die aber nicht richtig und verzog kläglich. So blieb es am Ende beim durchaus gerechten Remis.

Stimme zum Spiel

Harald Kondert (Trainer SK St. Magdalena):

„Das war das erwartet-schwere Heimspiel gegen eine starke Auswärtsmannschaft. Wir sind mit dem Punkt zufrieden.“

Der Beste: Florian Krennmayr (IV)

Details

