Skrgic Doppelpack bei Favoritensieg - SPG Katsdorf unterliegt Donau Linz knapp!

Im Rahmen der 21. Runde der Landesliga Ost kam es am Samstagnachmittag zu einem Duell, welches ohne weiteres als David gegen Goliath bezeichnet werden kann. Nicht weniger als 34 Punkte trennen den Gastgeber der SPG Katsdorf von der ASKÖ Donau Linz. Außerdem trifft hier jene Mannschaft mit der gefährlichsten Offensivabteilung, auf jene Mannschaft, welche bis dato die meisten Gegentreffer hinnehmen musste. Somit waren die Vorzeichen dieser Partie am Papier klar verteilt. Nachdem der Fußball jedoch nicht von Statistiken und Papierformen lebt, sondern von knapp 22 Akteuren am Feld entschieden wird, kann auch eine Partie wie diese eine spannenden werden, welche für Überraschungen sorgen kann.

Offene Anfangsphase

Es entwickelte sich zu Beginn eine offene und chancenreiche Partie, die in den ersten 10 Minuten sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hätte gehen können. So hatte Edwin Skrgic bereits nach zwei Minuten die erste Chance auf den Führungstreffer. Anschließend waren es die Hausherren, die entgegen den Erwartungen sehr mutig ins Spiel gingen. Sie attackierten hoch und versuchten das Kombinationsspieler der Linzer früh zu unterbinden. So hatte die SPG Katsdorf zwei große Möglichkeiten in Führung zu gehen. Diese konnten aber vom Torhüter auf Seiten von Donau Linz David Plavac entschärft werden. Praktisch im Gegenzug konnte der Favorit aus Linz den Führungstreffer erzielen. Davor Brajkovic erkannte, dass die Abwehr der Hausherren in dieser Situation etwas zu hoch stand und bediente mit einem gezielten Tiefpass den startenden Edwin Skrgic, welcher den Torhüter im eins gegen eins bezwingen konnte und auf 1:0 stellte.

Der Führungstreffer diente für den Favorit als Wachmacher und sorgte für etwas mehr Selbstvertrauen in den Reihen der Linzer. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Gastgeber in dieser Phase stets bemüht waren jeden Zweikampf anzunehmen und alles in die Waagschale warfen, um es den Linzern möglichst schwer zu machen.

Chancen die Führung in die Höhe zu schrauben

Aufgrund der individuellen Klasse, welche die Linzer ohne Zweifel in ihren Reihen besitzen, wurde es für die Hausherren zunehmend schwieriger weiter so wenig Chancen zuzulassen. Ebenfalls merkte man der SPG Katsdorf gegen Ende der ersten Halbzeit an, dass die Kräfte aufgrund der hohen Intensität und dem intensiven Spiel nachließen. So fanden Edwin Skrgic und Endi Nuhanovic aussichtreiche Situationen vor, in welchen man die Führung hätte ausbauen können. Die Gastgeber konnten aber die Kräfte bündeln und den knappen Rückstand in die Pause retten.

Skrgic Doppelpack zur Entscheidung erst in Minute 90

An der Spielanlage änderte sich auch in Halbzeit zwei wenig. Der Favorit aus Linz war weiter spielbestimmend und die Heimischen versuchten auf Umschaltsituationen zu lauern. Es gab auch die ein oder andere aussichtreiche Balleroberung auf Seiten der SPG Katsdorf, jedoch konnte man diese Situationen nicht entscheidend zu Ende spielen. Auf Seiten von Donau Linz fanden im zweiten Durchgang Enis Kolakovic und Edwin Skrgic die größten Möglichkeiten vor das Spiel endgültig zu entscheiden. Die Entscheidung fiel jedoch erst in Minute 90. Der Torhüter der Hausherren schätzte einen langen Ball der Gäste falsch ein und dadurch kam Edwin Skrgic allein vor dem Tor an den Ball und entschied die Partie folgerichtig zugunsten der Linzer.

Adnan Kaltak, Trainer Donau Linz:

„Das war heute ein schwer erarbeiteter, aber verdienter Sieg. Katsdorf hat um jeden Ball gekämpft und viel investiert. Wir haben sicher nicht unsere beste Leistung gezeigt aber unser Soll erfüllt.“

Die Besten Donau Linz: David Plavac (TW), Fabian Unterrainer (IV), Edwin Skrgic (ST)

Details

