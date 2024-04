Union Putzleinsdorf fährt gegen Tabellenschlusslicht SPG Katsdorf mit drei Punkten nach Hause

Details Sonntag, 14. April 2024 14:31

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen SPG Power Packaging Katsdorf und Union Print&Wear Putzleinsdorf. Der Gastgeber Katsdorf verlor die letzten vier Spiele allesamt und bleibt durch die klare Niederlage an diesem Spieltag weiterhin das Tabellenschlusslicht der Liga. Union Putzleinsdorf konnte sich durch diesen Auswärtserfolg hingegen einen Puffer von neun Zählern auf den Abstiegsplatz erarbeiten.

Klare erste Halbzeit

Die erste riesige Chance im Spiel hatten nach einer knappen Viertelstunde die Hausherren, scheiterten aber gleich zweimal aus kürzester Distanz am Schlussmann von Putzleinsdorf, der überragend parierte. Dies war aber die einzige gefährliche Chance für Katsdorf in der ersten Halbzeit. Putzleinsdorf wirkte folglich wachgerüttelt und belohnte sich wenige Minuten später mit dem Führungstreffer. Nach einem guten Vorstoß über die linke Seite konnte Katsdorfs Torhüter den ersten Ball zwar noch gut parieren, war beim Nachschuss von Matyas Markytan aber machtlos. Aus einem Einwurf heraus gelangte Putzleinsdorf nach 35. Minuten der zweite Treffer des Tages. Der Rechtsverteidiger der Gäste Daniel Fuchs schoss, nach einem gut abgelegten Ball, platziert ins lange Eck. Die verdiente 2:0 Führung für Putzleinsdorf, mit der es auch in die Halbzeitpause ging.

Frühe Vorentscheidung

Eine Minute nach Wiederanpfiff fiel dann auch schon das 3:0 für die Gäste. Markytan erzielte durch einen ausgezeichneten Volleyschuss mit dem linken Fuß seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 3:0 – die Vorentscheidung. Putzleinsdorf hatte das Spiel die gesamte zweite Halbzeit komplett unter Kontrolle und hatte noch die ein oder andere Konterchance. Außer einem gefährlichen Distanzschuss konnte Katsdorf keine Akzente mehr in der Offensive setzten und es blieb beim souveränen und verdienten 3:0 Sieg für die Gastmannschaft.

Adis Mujkanovic, Trainer Union Putzleinsdorf:

„Nach der ersten großen Chance von Katsdorf haben wir richtig gut nach vorne gespielt und nach dem 3:0 haben wir das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt und souverän beendet.“

Die Besten Union Putzleinsdorf: Matyas Markytan (ST)

