Keine Chance für ADmira Linz: Viktoria Marchtrenk liefert nächste bärenstarke Leistung ab

Details Sonntag, 14. April 2024 15:17

Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk traf gestern im Rahmen der 22. Runde der Landesliga Ost auf Nachzügler SK ADmira Linz. Die Urfahraner konnten sich in der laufenden Rückserie vorerst aus dem unmittelbaren Abstiegskampf herauskatapultieren, indem man die direkten Konkurrenten allesamt schlug – gegen die Topteams tat man sich indes immens schwer, setzte es nach einer 0:5-Pleite gegen Traun vor zwei Wochen nun bei der der Viktoria eine 1:5-Schlappe.

Hausherren zünden Offensivfeuerwerk

Nicht zu unrecht betitelte Sportchef Rene Knogler die erste Hälfte nach dem Spiel als wahrscheinlich beste Halbzeit der Viktoria in dieser Saison: Von Minute eins an wusste man mit sicherem Ballbesitzspiel zu gefallen und gleichsam so einige gefällige Nadelstiche zu setzen. In den ersten dreißig Minuten schockte man den Gegner dann auch gleich doppelt: Erst lenkte Admiras Jakub Rottner eine Hereingabe von Jan Mühlgrabner ins eigene Tor (14.), ehe Stefan Marcinkovic nach Stanglpass von Rafael Karlovits völlig verdient auf 2:0 stellte (29.). Noch vor der Pause folgte dann auch bereits die vermeintliche Vorentscheidung: Der an diesem Tag äußerst umtriebige Marcinkovic legte die Kugel in den Rückraum zum aufgerückten Maximilian Klepp, der sehenswert Gästekeeper Philipp Radler überhob und für das 3:0 sorgte (44.).

Viktoria schaltet einen Gang zurück

Nach dem Seitenwechsel schien sich die in Durchgang eins klar dominierende Viktoria vorerst etwas auf dem komfortablen Vorsprung auszuruhen – man war nicht mehr ganz so spielfreudig, wofür man auch prompt bestraft wurde. Die Admira kam besser aus der Kabine und konnte bereits den ersten guten Angriff in Zählbares ummünzen: Nach starkem Kombinationsspiel konnte der zur Pause eingewechselte Thomas Premm freigespielt werden und eiskalt von der Strafraumgrenze zum Anschlusstreffer einnetzen (54.). Die Hausherren nahmen den Gegentreffer aber als Weckruf wahr und konnten direkt wieder den Schalter umlegen – binnen zwei Minuten nahm die Begic-Elf dann auch wieder jegliche Spannung aus dem Spiel. Ein satter Schuss von Marcinkovic (65.) bzw. ein herausragend herausgespielter Angriff mit Vollstrecker Anes Sabic (67.) brachten den 5:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Wir sind hochzufrieden, der Sieg ist hochverdient. Das war mehr als ein starkes Spiel von uns, in dem wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren und so drei Punkte einfahren konnten.“

Der Beste: Kevin Lindinger (ZDM) bzw. Pauschallob Marchtrenk

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.