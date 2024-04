ASKÖ Schwertberg schießt sich fürs große Derby warm: ADmira Linz kassiert nächste Pleite

Details Sonntag, 28. April 2024 21:24

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte der SK ADmira Linz bei der ASKÖ Schwertberg. Es geht langsam aber sicher in die heiße Phase der Saison und die Urfahraner sind rechnerisch noch den einen oder anderen Punkt vom fixen Klassenerhalt entfernt, während Schwertberg sich nach einer guten Saison sich im vorderen Tabellendrittel festspielen konnte. Auch in der gestrigen Begegnung gelang den Schützlingen von Wolfgang Gruber ein voller Erfolg, fertigte man den Nachzügler mit 3:0 ab.

Hoislbauer bringt Hausherren in Front

Während die Schwertberger nach zwei Siegen en suite und mit voller Kapelle ins Duell gehen konnten, mussten die Admiraner ohne Offensivsäule Matthias Kowatsch, der aufgrund einer Gelbsperre fehlte, ins untere Mühlviertel reisen. Das fehlen des Angreifers machte sich auch bemerkbar, von Beginn weg gelang den Admiranern im Offensivspiel nur wenig, während Schwertberg mit jeder Minute etwas besser ins Spiel fand und durch Manuel Hofer und Gabriel Sandner auch die ersten Chancen vorfand. Im Laufe des Spiels übernahm man so immer mehr das Kommando und ging letztlich in Minute 38 durch einen Standard in Führung. So ging es mit einer hart-erarbeiteten Führung für Schwertberg in die Kabine.

Sandner gelingt erster Treffer für Schwertberg

Den in Durchgang eins erlangten Rückenwind nahmen die Schützlinge von Wolfgang Gruber folglich auch in den zweiten Abschnitt mit, relativ prompt baute man den Vorsprung dann auch aus. In Minute 56 konnte Alen Zuban in guter Schussposition freigespielt werden, der Schwertberger stellte so kurzerhand auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt dann der überraschende Turnaround bei der ADmira, nun traute man sich mehr zu und war wesentlich präsenter. Nur im vorderen Drittel happerte es bei den Urfahranern, sodass nicht sonderlich viel aus dem Aufbäumen heraussprang. In der Nachspielzeit schlugen dann wiederum die Gastgeber ein weiteres Mal zu: Gabriel Sandner, der kurz zuvor eine Riesenchancen liegenließ, markierte in Minute 91 den dritten Tagestreffer und gleichsam seinen ersten als Spieler der ASKÖ Schwertberg.

Am nächsten Samstag reist die ASKÖ Schwertberg zur DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, zeitgleich empfängt der SK ADmira den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Das war nichts Überragendes, wir haben die Hausaufgabe aber bewältig. Jeder brennt jetzt vor dem großen Derby gegen Naarn. So sind wir mit drei Siegen en suite gut drauf und sehr stabil momentan."

Die Besten: Phillip Gschwandtner (IV, Schwertberg), Enes Cavusoglu (ZM, Schwertberg)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SK ADmira Linz, 3:0 (1:0)

91 Gabriel Sandner 3:0

56 Alen Zuban 2:0

38 Michael Hoislbauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.