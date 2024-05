SPG Katsdorf gibt rote Laterne ab: Übungsleiter Franz Schützenberger nach 2:0-Sieg in Marchtrenk im Interview

Details Sonntag, 05. Mai 2024 13:00

Die SPG Katsdorf konnte am gestrigen Samstag ihre monströse Negativserie beenden und gleichsam ein kräftiges Lebenszeichen in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes aussenden. Ausgerechnet gegen den SC Marchtrenk, der den Nachzügler im Herbst in Form einer 8:0-Packung in die Krise geschossen hatte, gelang nun vor dem wichtigen Saisonendspurt die Trendwende (zum Spielbericht). Ligaportal sprach mit Franz Schützenberger, dem Coach des Tabellenvorletzten, über die Partie und die anstehenden Wochen.

Ligaportal: Ihr habt eine lange Negativserie beenden können. Wie bewerten Sie den Sieg?

Schützenberger: „Wir hatten in den vergangenen Wochen ein paar Mal Pech im Spiel und auch mit den Schiedsrichterentscheidungen. Wir hatten aber auch schwierige Spiele, das sieht man auch an der Auslosung. Gestern hat man gemerkt, dass bei Marchtrenk die Luft raus is. Bei ihnen geht es um nichts mehr, wir hatten diesmal auch ein wenig Spielglück und einen extrem starken Torwart. Ich glaube auch, dass Marchtrenk uns nach dem 8:0 im Hinspiel ein wenig unterschätzt hat.“

Ligaportal: Ihr trefft jetzt im Saisonendspurt auf vier Teams aus dem unteren Tabellendrittel, alles Heimspiele. Ihr habt zwölf eurer dreizehn Punkte auswärts erzielt, was stimmt Sie positiv jetzt den „Heim-Fluch“ ablegen zu können?

Schützenberger: „Wenn du Letzter oder Vorletzter bist, dann gibt es keine schlechten Teams. Jetzt spielen wir nächste Woche gegen Neuzeug, das wird sicher das entscheidende Spiel. Das Traurige ist, wir wissen alle noch nicht wer absteigt und wer nicht. Vorigen Montag hat es geheißen, der Letzte spielt Relegation und der Vorletzte bleibt fix in der Liga. Das ändert sich aber von Woche zu Woche."

Ligaportal: Sie haben es bereits angesprochen, ihr empfangt in der nächsten Woche Neuzeug. Wie wichtig wird diese Partie?

Schützenberger: „Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Ich glaube, für sie ist es die letzte Chance, sie müssen also alles in die Waagschale hauen. Bei ihnen geht es noch um viel, deswegen wird es umso schwieriger.“

Ligaportal: Was braucht es jetzt noch in den nächsten Wochen um an dem Sieg gegen Marchtrenk anzuknüpfen und am Ende das Ziel „Klassenerhalt“ zu erreichen?

Schützenberger: „Ich glaube, dass wir wie gesagt viel Pech gehabt haben und einige gute Spiele gespielt haben. Gegen Schwertberg haben wir trotz zweier Ausschlüsse gut gespielt, gegen Rohrbach und Donau auch gute Leistungen gezeigt. Das Momentum ist aktuell gut, das kann sich nächste Woche aber auch ändern. Es gibt keine schlechten Gegner, man braucht z.B. nur auf St. Florian schauen, Gerhard Obermüller ist gekommen und sie haben fünf Spiele im Gang gewonnen. In der Landesliga gibt es nur gute Gegner. Wir müssen jetzt jedes Spiel kämpfen, man sieht, dass bei einige Mannschaften die Luft draussen ist, weil es um nichts mehr geht.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.