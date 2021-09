Last-Minute Hric-Treffer katapultiert SU Bad Leonfelden auf Platz zwei!

Details Sonntag, 05. September 2021 17:03

Bis zur 95. Spielminute zog sich die Partie zwischen der SU Bad Leonfelden und dem SK Admira Linz, und fand schlussendlich auch einen glücklichen aber verdienten Sieger. Tief in der Nachspielzeit besorgte Jakub Hric durch seinen Treffer den Heimsieg. 350 Zuschauer hatten sich versammelt und sahen ein chancenreiches und spannendes Spiel, welches bis zu letzten Minute umkämpft war.

Zäher Beginn - Sokrat vergibt, Bad Leonfelden hadert mit Chancenverwertung

Die erste richtig gute Chance durften die Fans bereits in Minute 4 bestaunen, Leon Sokrat lief auf den Kasten von Florian Froschauer hinzu, sein Abschluss segelt knapp am langen Pfosten vorbei. Nach einem Abseitstor und zahlreichen vergebenen Chancen seitens der Gastgeber, war es David Radouch der für die Erlösung sorgte und in Minute 37. den Führungstreffer markierte. Zur Halbzeit konnten sich die Hausherren einen knappen Vorsprung erspielen, ambitionierte Admiraner taten sich schwer in die Partie zu kommen und hatten bis auf die frühe vergebene Chance von Sokrat keinen gefährlichen Vorstoß zu vermerken.

Ausgleich aus dem Nichts - Hric wird in der Nachspielzeit zum Helden

Das Spiel nahm weiter seinen Lauf, Admira verteidigte mutig und konnte die couragierte Offensive der Bad Leonfeldner halbwegs gut in Schach halten. Entgegen des Spielverlaufs durften die Gästefans in Minute 58 jubeln. Die Hintermannschaft der Hausherren konnte das Spielgerät nicht erfolgreich aus der Gefahrenzone klären, Matthias Kowatsch nutzte den Fehler und drückte den Ball über die Linie, 1:1. Als die Partie schon entschieden schien, war Jakub Hric nach einem Eckstoß zur Stelle und markierte in letzter Minute den verdienten Siegtreffer für die Sportunion Bad Leonfelden (95.).

Die SU Bad Leonfelden ist somit nach Runde vier der Landesliga Ost mit 10 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Dietach.

Die Admira wartet hingegen immernoch auf den ersten Saisonsieg, nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen belegt man vorerst den 11. Tabellenrang.

Stimme zum Spiel

Andreas Prammer (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Es war kein einfaches Spiel, wir haben einfach die Tore nicht gemacht obwohl wir die Chancen hatten. Wir hätten die Partie vor der Halbzeit schon entscheiden müssen und 3:0, 4:0 führen müssen dann wäre das Ganze sicher einfacher gewesen. Wir haben das eben nicht geschafft und mussten bis zum Schluss zittern."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: Mario Kunst (LV), Michael Brungraber (ZDM)

