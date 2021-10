Katsdorf weiter ohne Sieg – SC Marchtrenk springt auf Platz 2

Details Samstag, 16. Oktober 2021 19:54

Wann feiert man den ersten Dreier in dieser Saison? Lediglich drei magere Punkte befinden sich auf Konto der Union Katsdorf und bedeuten den letzten Tabellenplatz in der Landesliga Ost. Der nächste Gegner wird kaum einfacher für die Mühlviertler, wartet kein anderer als der Tabellenfünfte SC Marchtrenk. Am Ende setze sich der Favorit auf heimischem Rasen mit 2:0 durch und springt auf Platz 2!

Frühe Führung spielt SC Marchtrenk in die Karten

Lange mussten die 120 Zuschauer in Marchtrenk nicht auf den ersten Treffer dieser Samstagspartie warten. Vier Minuten waren gespielt als Kapitän Peterstorfer den Ball perfekt auf Goalgetter Tihomir Zivkovic flankte und dieser per Flugkopfball das Spielgerät in die Maschen bugsierte. Daraufhin spielte der Favorit befreit auf, kombinierte sich durch die Abwehr des Tabellenschlusslichtes. Trotz der Überlegenheit und einigen hochkarätigen Chancen konnten die Marchtrenker kein Kapital daraus schlagen. Hätte man nach 30 gespielten Minuten schon mit 2:0, gar 3:0 führen können. Kurz vor der Pause wurde diese Fahrlässigkeit fast bestraft. Torhüter Golkar konnte nach einem Eckball das Spielgerät nicht festhalten und knallte auf den Kopf von Innenverteidiger Paule, jedoch konnte dieser den Ball nicht im Gehäuse unterbringen. So ging es mit 1:0 für den Sportclub in die Pause.

Elfmeter entscheidet die Partie

Die Union Katsdorf kam sichtlich besser aus der Kabine als in Halbzeit eins. Die anfängliche Überlegenheit konnte man jedoch nicht in einen Ausgleich ummünzen. Die Heimelf reagierte auf den guten Start der Katsdorfer und drehte das Tempo nochmal auf. Man konnte sich einige Male schön in den 16er der Gäste kombinieren, bis es dann in der 51. Minute laut wurde am Marchtrenker Sportplatz: Kober wurde durch Keeper Pichler zu Fall gebracht, Schiedsrichter Aichner zeigte sofort auf den Punkt, Elfmeter. Der Gefoulte Kober ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und knallte den Ball ins rechte untere Eck. Die Katsdorfer fanden nach dem 0:2 keinen richtigen Anschluss mehr in die Partie. Die größte Chance für den Anschlusstreffer hatte der eingewechselte Pichler am Fuß, der nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder am Rasen stand. Trotz aller Bemühungen der Katsdorfer in der zweiten Halbzeit verwertete die Kensy-Elf souverän die 2:0-Führung und machte den 5. Sieg in dieser Saison perfekt. Die Katsdorfer mussten erneut die Heimreise ohne drei Punkte antreten und sind abgeschlagen am letzten Platz der Landesliga Ost.

Mario Jaksch (Trainer Union Katsdorf):

,,Am Ende war der Sieg des SC Marchtrenk verdient, da sie die bessere Mannschaft waren. Trotzdem zeigten wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht und auf diese Leistung kann man definitiv aufbauen.‘‘

