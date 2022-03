Herbe Pleite für St. Ulrich - Blau Weiß Amateure überzeugen auf ganzer Linie!

Details Sonntag, 20. März 2022 20:52

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure erreichten am heutigen Sonntag einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den USV St. Ulrich. Auf dem Papier hatten die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwiesen sich die Blau-Weiß Linz Amateure als das überlegene Team und verbuchten drei Zähler. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte der USV noch die Nase vorn und siegte mit 1:0 über die Linzer.

Hausherren von Beginn an spielbestimmend

Den ersten Treffer der Partie sahen die 120 anwesenden Zuschauer in der 18. Spielminute. Matej Socovka war es der knapp 17 Meter vor dem Gästetor an das Spielgerät kam und dieses mit einem strammen Schuss unhaltbar im Ulricher Gehäuse versenkte. Etwa zehn Minuten später gelang den dominanten Hausherren der nächste Torerfolg, diesmal tankte sich Mario Kvesa auf der rechten Seite durch und schoss die Kugel vorbei an Mitterbauer ins lange Eck (28.). Bis auf eine weitere gute Gelegenheit auf Seiten der Blau-Weiß Amateure gab es in Durchgang eins keine weiteren Nennenswerten Aktionen, die Linzer hatten sich zum Pausentee eine komfortable Führung erspielt, während die Gäste unter Zugzwang standen.

Überragender Socovka sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an den Spielanteilen. St. Ulrich kam nicht wirklich nach vorne, während die Landeshauptstädter munter ihre Qualität im Offensivspiel zur Schau stellten. In Minute 70 war es erneut Matej Socovka, der Klasse aufblitzen ließ, die Abwehrreihe der Hammer-Elf unbeeindruckt stehen ließ und der Abschluss, wie gewohnt Formsache für den wiedermal auffälligsten Mann am Platz. Kurz vor Schluss gelang der Elf von Ernö Doma noch der vierte Streich, diesmal sahen die Zuschauer eine schöne Einzelaktion von Fally Mayulu, der die Kugel letztlich im eins-gegen-eins staubtrocken unter den Querbalken knallte und den 4:0-Endstand herbeiführte.

Am nächsten Samstag reisen die FC Blau-Weiß Linz Amateure zum SK ADmira Linz, zeitgleich empfängt St. Ulrich den SC Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Ernö Doma (Trainer BW-Linz Amateure):

„Meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und verdient die drei Punkte eingefahren. Wir werden weiterarbeiten und schauen schon auf die nächsten Spiele."

Die Besten:

FC BW-Linz Amateure: Matej Socovka (ZOM), Stefan Milojevic (IV), Viktor Atanasov (IV)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – USV St. Ulrich, 4:0 (2:0)

18 Matej Socovka 1:0

28 Mario Kvesa 2:0

70 Matej Socovka 3:0

86 Fally Mayulu 4:0