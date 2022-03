Ersatzgeschwächte Trauner entführen Punkt aus Dietach

Details Sonntag, 27. März 2022 08:38

Nach einer turbulenten Woche hieß es für den SV Traun am Wochenende wieder Fokus auf Fußball. Man gastierte bei keinem geringeren als der Union Dietach, die sich in der Vorwoche aufgrund einer Spielabsage adäquat einschoss im Test gegen Bezirksligist Union Bad Hall. Auf dem Papier war die Ruttensteiner-Elf klarer Favorit, kam aber letztendlich gegen starke Trauner nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

17-jähriger KM-Debütant ärgert Titelanwärter

Nachdem man in der Vorwoche satte vier Platzverweise kassierte, waren die Gegebenheiten für einen Tanz mit der vermeintlich stärksten Mannschaft der Liga nicht ganz optimal. Gästetrainer Markus Erbschwendtner schickte kurzerhand drei 17-jährige ins Rennen, was sich bereits früh in der Partie als garnicht so verkehrt herausstellen sollte. In Minute 18 war es einer dieser Youngstars, Nedim Tekesic, der nach einer Radman-Freistoßflanke zur Stelle war und seinen ersten Kampfmannschaftstreffer sowie das Führungstor für die Gäste erzielte. Die umjubelte Führung hielt jedoch nicht lange. Knapp sieben Minuten später ließ die Ruttensteiner-Elf ihre Klasse im Offensivspiel aufblitzen, schöne Kombination über die rechte Seite, Querpass auf Yusuf Efendioglu, das resultierende 1-gegen-1 gegen Schlussmann Demsa - Formsache für den Dietacher, 1:1 (25.). Da sich die Gastgeber folglich gegen engagierte Trauner schwer taten, hieß so auch der Pausenstand.

Dietach bekommt das Runde nicht ins Eckige

Die Gäste blieben auch in Durchgang zwei ihrer defensiv-ausgelegten Taktik treu, die auch ganz gut funktionierte. Die Dietacher Offensivabteilung rund um Denis Berisha biss sich förmlich die Zähne aus, scheiterte entweder am überragend-aufspielenden Traun-Schlussmann Christian Demsa oder am eigenen Unvermögen im Abschluss. Entsprechend hektisch wurde es auch in der Schlussphase. Dietach war voll am Drücker, die Trauner verwalteten und verzeichneten selbst sogar noch die Chance auf den Führungstreffer. Bei einem Freistoß von Marin Pervan fehlten nur wenige Zentimeter für eine Sensation, die letztendlich nicht sein sollte. Ersatzgeschwächte, couragiert-kämpfende Trauner entführten somit einen Punkt aus Dietach und trugen zum mittlerweile wieder äußerst-spannenden Aufstiegskampf bei.

Am nächsten Samstag reist Dietach zum ATSV Neuzeug, zeitgleich empfängt der SV HAKA Traun die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir sind heute auch aufgrund der Umstände in der letzten Woche mehr als happy und stolz auf das, was wir geleistet haben. Ich glaube auch, dass Dietach nicht so ein schönes restliches Wochenende haben wird wie wir, weil wir nichts zu verlieren hatten. Im Endeffekt war es ein verdientes 1:1 mit den jungen Leuten, die sich super gezeigt haben. Das bringt natürlich sehr viel positiven Wind in meine Mannschaft."

Die Besten:

SV HAKA Traun: Christian Demsa (TW), Nedim Tekesic (RF)

Landesliga Ost: Union PROCON Wohnbau Dietach – SV HAKA Traun, 1:1 (1:1)

25 Yusuf Efendioglu 1:1

18 Nedim Tekesic 0:1