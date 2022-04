Bad Leonfelden übernimmt Tabellenspitze! David Radouchs nächstes Opfer: UFC Rohrbach-Berg

Details Freitag, 15. April 2022 18:41

Derbytime in Bad Leonfelden! Die heimische Sportunion empfing am gestrigen Donnerstagabend den UFC Rohrbach-Berg. 300 Zuschauer sahen eine durchaus spannende Partie, in der wiedereinmal ein gewisser David Radouch als zentraler Protagonist herausstach und sein Team mit seinem zweiten Dreierpack en suite an die Tabellenspitze schoss. Die Wiedergutmachung der 3:1-Hinspielpleite im Herbst war somit vollbracht und die Schützlinge von Stefan Hartl revanchierten sich mit einem am Ende völlig gerechtfertigten 3:1-Triumph.

Traumstart der Rohrbacher durch Radouch-Doppelpack überschattet

Obwohl die Machtverhältnisse im Vorfeld der Partie klar verteilt waren, war es der Aussenseiter der gleich in der dritten Spielminute in Führung ging. Jan Mittermayr tankte sich auf dem rechten Flügel durch, spielte zur Mitte und fand Günther Lang, der fackelte nicht lange, zog direkt ab und feierte den vielumjubelten Führungstreffer. Der frühe Rückschlag diente als Weckruf für die Sportunion Bad Leonfelden, die folglich richtig gut ins Spiel kam. Nachdem zuerst in Minute 12 der Ausgleich durch Luvumbu Manuel Vemba aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde, machte es die Heimelf nur kurze Zeit später besser: Stefan Berndorfer schlägt im zweiten Anlauf eine gefühlvolle Hereingabe zur Mitte, dort lauert Top-Torjäger David Radouch und drückt das Leder über die Linie (23.). Etwa fünf Minuten später stehen die beiden Hauptdarsteller des Ausgleichtreffers erneut im Mittelpunkt: Berndorfer kriegt nach einer Freistoßflanke einen leichten Schubser im Strafraum mit, nimmt die Einladung seines Gegners dankend an und fällt - Strafstoß! Von da an übernahm die Leonfeldner-Tormaschine - staubtrocken verwandelte Radouch zur bis zur Pause bestehend bleibenden 2:1-Führung.

Gastgeber lassen nichts anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich bereits früh ab, was viele schon in der ersten Halbzeit vermutet haben. Die Rohrbacher waren zwar engagiert in die Partie gestartet und gingen früh in Führung, fanden darauf jedoch nie wirklich adäquaten Anschluss. Die Mannen von Stefan Hartl machten daraufhin auch in Durchgang zwei dort weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatten. Einmal mehr war David Radouch zur Stelle, düpierte nach Zuspiel von Leon Ilic noch gekonnt seinen letzten Gegenspieler und netzte zum 3:1 ein (50.). Folglich hatten die Hausherren das Spiel fest im Griff, verwalteten die Führung und glänzten im Defensivverbund mit taktisch disziplinierter Kompaktheit, die es der Eisschiel-Elf enorm schwer machte, vorne Akzente zu setzen um nochmal in die Partie zurückzufinden. Am Ende des Tages feierte die Sportunion Bad Leonfelden einen verdienten 3:1-Derbysieg und übernahm obendrauf noch den Platz an der Sonne.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Der Anfang ist sicher nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen, das war eine schöne Aktion von Rohrbach. Wir sind aber ganz cool geblieben, haben konsequent weitergespielt und uns kurz darauf mit dem Ausgleich und dem Führungstreffer belohnt. Das war natürlich eine tolle Geschichte.“

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST), Leon Ilic (RM)