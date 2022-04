Hattrick-Hero David Radouch schießt Bad Leonfelden zum Sieg!

Details Sonntag, 10. April 2022 15:19

Am gestrigen Samstagnachmittag war die SU Bad Leonfelden zu Gast in der Landeshauptstadt beim SK ADmira Linz. Etwa 225 Zuschauer sahen spannende erste 45 Minuten, ehe in Durchgang zwei die im Vorfeld favorisierte Gastmannschaft das Zepter in die Hand nahm und mit Hilfe eines überragend aufspielenden David Radouch die Partie für sich entschied.

Auf Traumstart folgt Blitz-Antwort

Die Partie hatte es von Beginn an in sich und startete direkt mit einem sehenswerten Highlight. SK-Youngstar Leon Luis Zimmer war bereits in Minute vier zur Stelle und markierte per Seitfallzieher die frühe Führung. Ebenso schnell gab die Elf von Stefan Kuranda den Vorsprung jedoch wieder aus der Hand. David Radouch war nach einer schönen Kombination über die rechte Seite auf und davon, scheiterte vorerst an Keeper Schöffmann, machte es aber im zweiten Anlauf besser und glich unmittelbar nach dem Rückschlag wieder aus (5.). Wenig später hatte Radouch sogar die Chance seinen Doppelpack zu schnüren, wurde aber aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Die Teams hatten ihr Schießpulver wohl zu Beginn schon vorerst verbraucht, es ging ohne weiteren Torerfolg in die Kabinen.

Radouch, Radouch, Radouch

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag, die erste Hiobsbotschaft für die Hausherren kam bereits sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Die Gäste bekamen einen Strafstoß zugesprochen, den David Radouch gnadenlos unter den Querbalken knallte (52.). Wenig später machte die Elf von Stefan Hartl auch schon den Deckel drauf. Diesmal hatte Radouch die Rolle des Vorbereiters inne und setzte Leon Ilic in Szene, der das Leder über die Linie drückte (65.). Eine astreine Leistung krönte der beste Mann am Platz noch mit seinem bereits dritten Tagestreffer, als er einmal mehr zur Stelle war und das 4:1 aus Sicht der UBL machte. Bei diesem Stand blieb es letztendlich auch, dank eines glänzenden David Radouch fuhr die SU Bad Leonfelden einen weiteren Sieg ein und bleibt somit erster Verfolger von Ligaprimus Dietach.

Am nächsten Samstag reist der SK ADmira Linz zur ASKÖ Steinbach Schwertberg, zeitgleich empfängt Bad Leonfelden den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Das war vom Ergebnis her zwar ein klarer Sieg, das Spiel war trotzdem nicht ganz so eindeutig. Gerade in der ersten Halbzeit war uns die ADmira ebenbürtig, in der zweiten Halbzeit waren wir - vor allem nach der Führung - die bessere Mannschaft. Von dem her war es ein verdienter Sieg für uns."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST), Jakob Niedermayr (RV), Jakub Hric (IV)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SU Vortuna Bad Leonfelden, 1:4 (1:1)

74 David Radouch 1:4

65 Leon Ilic 1:3

52 David Radouch 1:2

5 David Radouch 1:1

4 Leon Luis Zimmer 1:0