Kein Sieger im Gipfeltreffen - Laskaj sichert Dietach wichtigen Punkt gegen Bad Leonfelden!

Details Samstag, 30. April 2022 17:07

Jeder, der die Landesliga Ost verfolgt hatte gestern seine Augen auf dem absoluten Topspiel zwischen der SU Bad Leonfelden und der Union Dietach. Das Match wurde den Erwartungen vollends gerecht, die 500 in der Vortuna Arena anwesenden Zuschauer mussten sich dennoch mit einem Unentschieden begnügen. Die Hausherren waren dabei lange durch einen Doppelpack von David Radouch in Führung, missten es aber die Führung auszubauen und steckten knapp fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich ein - der Titelkampf bleibt somit weiterhin spannend.

Radouch knüpft auch im Topspiel an Formhoch an

Nachdem man in der Vorwoche dem SC Marchtrenk seine Grenzen aufgezeigt hatte in Form eines vernichtenden 6:2, reiste der Tabellenführer aus Dietach mit einer ordentlichen Ladung Selbstvertrauen nach Bad Leonfelden zum Gipfeltreffen. Die Ruttensteiner-Elf startete auch bei ihrem engsten Verfolger ganz gut in die Partie und kam gleich in Minute 12 zur ersten Topchance. Imran Sadriu setzte Kevin Brandner mit einem Zuckerpass in Szene, dessen Abschluss UBL-Goalie Florian Froschauer geradenoch mit dem Kopf parieren konnte. Der Kapitän der Hausherren musste für diese glückliche Glanztat zwar kurz behandelt werden, konnte aber weitermachen. Anschließend kam auch die Truppe von Stefan Hartl ganz gut ins Spiel und begegnete dem Ligaprimus mindestens auf Augenhöhe. Man belohnte diese Leistung auch noch vor der Pause mit dem zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Führungstreffer, der in der 38. Spielminute fiel. Nach einer Freistoßflanke wird es hektisch im Strafraum, Dietach-Goalie Andreas Thallinger kann einen ungewollten Kopfball von Mitspieler Mario Reiter vorerst stark parieren, die Kugel aber nicht aus der Gefahrenzone befördern. Stefan Berndorfer kommt daraufhin auf dem Flügel ans Spielgerät und bringt es zur Mitte, wo Top-Torjäger David Radouch lauert und das Leder volley in die Maschen bugsiert.

Bad Leonfelden hadert mit Chancenverwertung - Dietach schlägt eiskalt zu

Die Dietacher ließen diesen Rückschlag kur vor dem Pausenpfiff nicht lange auf sich sitzen. Bereits acht Minuten nach Wiederanpfiff egalisierte man diesen Rückstand erneut. Es war einmal mehr Imran Sadriu, der sich in einer Einzelaktion gegen zwei Leonfeldner enorm stark durchsetzte und auch im Abschluss souverän blieb - 1:1! Auch in der darauffolgenden Phase sah man in der Vortuna Arena wie erwartet ein absolutes Spitzenspiel, in dem eine Prognose über den Ausgang der Partie aufgrund des ausgeglichenen und zudem hoch-unterhaltsamen Spielverlauf nahezu unmöglich schien. Ein Mann, der in den letzten Wochen oftmals zum Matchwinner avancierte und Top-Leistungen lieferte, schien dabei den Unterschied für die Hausherren zu machen. Die Rede ist von David Radouch, der nach einem fatalen Ballverlust der Dietacher Hintermannschaft an die Kugel kam, die komplette Verteidigung der Gäste alt aussehen ließ und auch die Kaltschnäutzigkeit aufwies, um Dietach-Keeper Thallinger zu überwinden und die erneute Führung zu bejubeln (65.). Die Hartl-Elf verzeichnete daraufhin mindestens eine Top-Gelegenheit um den Sack zuzumachen, schaffte dies aber nicht. Schließlich kam es, wie es kommen musste: In einer Drangphase der Gäste wird ein Abschluss vorerst geblockt, dabei ist Christian Laskaj zur richtigen Zeit am richtigen Ort und netzt zum glücklichen, aber gerechten Ausgleich ein (85.). In den Schlussminuten wollte kein Team mehr das große Risiko eingehen, nochmal alles nach vorne zu werfen - so einigte man sich auf ein Remis.

Als Nächstes steht für die SU Vortuna Bad Leonfelden eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn. Die Union Dietach empfängt parallel die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimmen zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Alles in allem war das sicher ein gerechtes Unentschieden, wobei es nach zweimaliger Führung schon bitter war, den Ausgleich fünf Minuten vor Schluss einzustecken. Es war schade, dass wir es nicht über die Zeit bringen konnten. Dennoch war es ein super Fußballspiel, an dem auch die Zuschauer viel Spaß hatten."

Die Besten: David Radouch (ST), Leon Ilic (RM)

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich glaube, dass das eine gute Werbung für die Landesliga war. Da hat man gesehen, dass beide Mannschaften eine enorm hohe Qualität haben, vor allem in der Offensive. Beide Teams haben sich gut weiterentwickelt, das wird bis zum Schluss ein spannender Kampf um den Meistertitel."

Der Beste: Arnel Kadric (IV)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – Union PROCON Wohnbau Dietach, 2:2 (1:0)

85 Christian Laskaj 2:2

65 David Radouch 2:1

53 Imran Sadriu 1:1

38 David Radouch 1:0