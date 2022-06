St. Magdalena mit Sieg gegen Vizemeister nach Rückstand! Klassenerhalt ist zum Greifen nah!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 08:56

SC Marchtrenk, offiziell schon Vizemeister der Landesliga Ost, traf an diesem Samstagabend auf die Mannschaft der Stunde, dem SK St. Magdalena. Den Gästen gelang in den letzten vier Spielen drei Siege und sind drauf und dran den Klassenerhalt zu besiegeln. Dafür musste aber auch Gegen den Tabellenzweiten ein Sieg her und das gelang! Nach 90. gespielten Minuten drehte man einen frühen Rückstand in einen 1:3-Auswärtssieg!

Zivkovic nach 120 Sekunden

Und es ging direkt brisant los am Marchtrenker Sportplatz. Gerade einmal 120 Sekunden waren gespielt, da jubelte schon die Kensy-Elf: Ikoko konnte mit einem Ballgewinn im Mittelfeld direkt Roitner in Szene setzen, der mit einer punktgenauen Flanke auf den Kopf von Goalgetter Zivkovic das frühe 1:0 fixieren konnte. Doch fast postwendend gelang der Ausgleich: Der nächste Angriff nach dem erneuten Anstoß wurde aus rund 20 Metern mit einem strammen Schuss ins linke untere Eck von Lekic-Ninic vollendet. Führung egalisiert! Nach dieser überfallartigen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel ein wenig, Chancen gab es jedoch weiterhin. Marchtrenk hatte zwei große Chancen, verpasste aber die erneute Führung herzustellen. So war es kurz vor der Pause St. Magdalena‘s Altmann, der per direkten Freistoß den Tabellenzwölften in Führung brachte und die Pausenführung fixierte.



St. Magdalena bringt‘s nach Hause

Nach Wiederanpfiff war es abermals die Heimelf, die das Spiel gestaltete, doch man biss sich an der Abwehr wahrlich die Zähne aus. In der 65. Minute nutzte dann die effektive Gästemannschaft die nächste Chance, um die Führung auszubauen: Ein Konter über die linke Seite wurde durch Stürmer Stürzer vollendet. Im Anschluss auf den Treffer entstand eine erneute Marchtrenker Druckphase mit drei Topchancen, die man allesamt vergab. So blieb es beim 1:3 der Gäste und der SK St. Magdalena feierte seinen vierten Sieg im fünften Spiel.



Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

,,Das Glück, die Effektivität und das Herz waren heute auf Seiten von St. Magdalena. Wir hatten unsere Chancen, konnten sie aber leider nicht nutzen.“