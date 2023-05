ASKÖ Oedt 1b nimmt auch Hürde SC Marchtrenk mit Bravour und festigt Platz eins

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:52

Unter Kurt Russ wächst die ASKÖ Oedt 1b in diesem Frühjahr Woche für Woche über sich hinaus. Einmal mehr brachte man Qualität in Offensive und Defensive auf den Platz, auch wenn diesmal mit dem SC Marchtrenk ein harter Gegner zu Gast auf der Transdanubia Sportanlage war. Im Duell der Top-Teams konnte der Ligaprimus nach frühem Rückstand wieder einmal die Partie binnen 15 Minuten für sich entscheiden und baute seinen Vorsprung nun auf beachtliche acht Punkte aus.

Eziekwe weiterhin in Torlaune

Auch wenn die Hausherren angesichts der englischen Woche etwas schwerer aus den Startlöchern kamen, konnte man von Beginn weg dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, trug auch den einen oder anderen gefährlichen Angriff vor, das erste Tor gelang aber den Gästen aus Marchtrenk. Nach einem Konter samt Maßflanke von Christoph Roitner kam Emmanuel Ikoko mutterseelenallein im Strafraum zum Kopfball und nickte zur Führung ein (17.). Recht lange blieb es bei diesem Stand jedoch nicht. Ähnlich wie in den letzten Wochen, reichte den Oedtern eine starke Drangphase, um die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Erst war Dragan Javorovic nach einer Freistoßflanke per Kopf zur Stelle (26.), ehe Chinonso Eziekwe nach traumhafter Vorarbeit von Simon Abraham die Führung besorgte (35.). Und fünf Minuten später brachte eben jener in Topform agierende Angreifer die Gastgeber auch schon wieder in ruhiges Fahrwasser, diesmal ebenso via Kopfball nach einer Hereingabe von Stephan Moser.

Marchtrenk vergibt Strafstoß

Mit der Führung im Rücken kamen die Oedter so aus der Kabine und fielen in alte Muster. Ähnlich wie in den Vorwochen wiegte man sich nun in Sicherheit, hatte zwar nach wie vor mehr von der Partie, agierte im letzten Drittel aber nicht mehr ganz so hungrig wie in Durchgang eins. Indes wurde man vom SC, der vorwiegend über Konter gefährlich wurde, immer wieder auf die Probe gestellt, ließ aber großteils nichts anbrennen. In der 89. Spielminute dann nochmal eine Schrecksekunde für die Hausherren: Nach einer Freistoßflanke kam Roitner im Strafraum zu Fall, Elfmeter für den SC! Tihomir Zivkovic trat an und fand in Oedt-Keeper Kai Lang trotz präzise-getretenem Strafstoß seinen Meister. Ein Last-Minute-Comeback blieb somit aus, die ASKÖ Oedt 1b siegte somit zum achten Mal en suite.

Am kommenden Freitag trifft die ASKÖ Oedt 1b auf den ATSV Neuzeug, der SC Ebner-Trans Marchtrenk spielt tags zuvor gegen die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Es war genau das Spiel, welches wir uns erwartet haben. Marchtrenk spielt auf Konter und sie haben auch einige sehr gute Spieler, die dir wehtun können. Im Prinzip haben wir es relativ gut gemacht, haben aber aufgrund dessen, dass wir bereits das dritte Spiel binnen einer Woche gemacht haben nicht ganz so gute Entscheidungen getroffen. Im Großen und Ganzen ist die Mannschaft aber top drauf und motiviert, das freut mich wirklich."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SC Ebner-Trans Marchtrenk, 3:1 (3:1)

40 Chinonso Emmanuel Eziekwe 3:1

35 Chinonso Emmanuel Eziekwe 2:1

26 Dragan Javorovic 1:1

17 Emmanuel Ikoko 0:1

