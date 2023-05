Viktoria Marchtrenk zeigt Moral und besiegt Traun im Nachtragsspiel

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 16:33

Am gestrigen Mittwochabend empfing der ASKÖ SV Mauky's Verfliesung Viktoria Marchtrenk den SV HAKA Traun im Zuge des Nachtragsspiels der 22. Runde der Landesliga Ost. Die Gäste aus Traun konnten zuletzt 2 Spiele in Folge gewinnen und sich somit ein wichtiges Punktepolster verschaffen, um der abstiegsgefährdeten Tabellenregion zu entweichen. Die Marchtrenker hatten zuletzt spielfrei und konnten somit nochmals Energie für den Endspurt der Saison tanken.

Marchtrenk mit furioser Anfangsphase

Die Erholung vom spielfreien Wochenende konnte man den Gastgebern auf alle Fälle anmerken. In der zweiten Minute gelang denen Gastgebern direkt der erste Treffer. Allerdings wurde dieser aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Die Offensivbemühungen der Marchtrenker wurden dadurch jedenfalls nicht gebremst. Ervin Begic's Schützlinge spielten munter weiter und dominierten die Trauner in der ersten halben Stunde klar. Doch man vergab mehrere hochkarätige Chancen und bekam im ersten nennenswerten Angriff der Gäste fast das Gegentor, doch die Querlatte stand im Weg. Trotz dem Chancenfeuerwerk gelang es keiner Mannschaft ein Tor zu erzielen und man ging mit einem 0:0 in die Pause.

Neuer Schwung durch die Joker

In der zweiten Hälfte kamen dann die Gäste aus Traun besser in die Partie und konnten spielerisch wieder besser mithalten. Mit den Einwechselungen von Moritz Preisinger und Bernd Schörghuber brachte Begic dann frischen Wind ins Spiel. Dieser fruchtete dann auch in der 63. Minute in Form eines Treffers. Albin Ramadani erzielte nach toller Vorarbeit von Aaron Sternbauer den ersten Treffer des Spiels. Dieser wurde allerdings schnell von den Gästen gekontert. Im Zuge eines Elfmeters in der 73. Minute konnte Rene Kober die Führung der Hausherren ausgleichen zum 1:1 Zwischenstand.

Viktoria zeigt Mentalität in der Schlussphase

Nach dem Ausgleich brauchten die Hausherren aus Marchtrenk ein pasr Minuten, um diesen zu verkraften. Doch dann begann die Schlussoffensive so richtig. Zuerst erzielte Aaron Sternbauer in der 83. Minute den erneuten Führungstreffer für Marchtrenk und vier Minuten später konnte Sandro Dezic nachlegen. Nach winer Zuckerflanke stand die Nummer 17 der Marchtrenker goldrichtig und nickte das Leder gekonnt in die Maschen zum 3:1 Endstand.

Rene Knogler, sportlicher Leiter SV Viktoria Marchtrenk:

"Der Sieg heute war hochverdient, nachdem wir insbesondere in den ersten 30 Minuten einige Tore hätten schießen können. Die Offensivleistung war bis auf die Chancenverwertung wirklich sensationell, da kann ich der Mannschaft nur gratulieren."

Die Besten: Albin Ramadani, Aaron Sternbauer (beide Marchtrenk)

