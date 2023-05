USV St. Ulrich klettert durch knappen Sieg gegen Admira Linz vorerst auf Platz zwei

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:00

Im Rahmen der 28. Runde der Landesliga Ost empfing der SK ADmira Linz den USV St. Ulrich am gestrigen Freitagabend. Die Schützlinge von Stefan Kuranda zeigten zuletzt gute Leistungen, weshalb man durchaus mit Selbstvertrauen in die Partie gegen St.Ulrich gehen konnte. Diese kamen jedoch auch mit einem kräftigen Rückenwind nach Linz angereist, da man in der Rückrunde immer noch kein Spiel verloren hat. Mit dieser unglaublichen Serie konnten die Ulricher mit einem Sieg sogar auf den zweiten Tabellenplatz klettern.

Spiel auf Augenhöhe in der ersten Hälfte

Man konnte denen Gästen auch in diesem Spiel wieder das Selbstvertrauen aus der hervorragenden Rückrunde anmerken. Die Schützlinge von Andreas Milot traten souverän auf, allerdings fehlte in der Offensive noch der letzte Wille, um ein Tor zu erzielen. Dadurch konnten die Linzer gut mithalten und man machte denen Gästen das Leben sehr schwer mit einer aggresiven, aber fairen Spielweise. Während die Gäste aus St.Ulrich ihre Offensivaktionen immer spielerisch perfektionieren wollten, scheiterte es bei den Hausherren an der nötigen Präzision im Abschluss. Somit trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten 0:0 zur Halbzeitpause.

St. Ulrich mit Leistungssteigerung gegen willensstarke Admiraner

In der zweiten Halbzeit erwartete sich der Ulricher Cheftrainer Andreas Milot eine deutliche Leistungssteigerung in der Offensive. Um den Abwehrriegel der Gäste zu überwinden, entschied sich Milot für eine Systemumstellung auf eine Dreierkette. Diese fruchtete dann auch sehr schnell in Form eines Treffers. Elias Gmainer war in der 69. Spielminute nach einer hervorragend herausgespielten Offensivaktion zur Stelle und konnte das Runde Leder aus kurzer Distanz in die Maschen befördern zur 1:0 Führung aus Sicht der Gäste. Durch die Führung konnte man die Gastgeber allerdings nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil. Die Spieler von Stefan Kuranda wurden nach dem Gegentreffer stärker und man wollte alles in die Wagschale werfen, um den Ausgleich zu erzielen. Dieser gelang schlussendlich auch in der Nachspielzeit durch Felix Haas. Doch die Führung hielt nich lange und denen Ulrichern gelang im Gegenzug noch der erneute Führungstreffer zum 2:1 durch Christoph Kugfahrth. Somit klettern die Gäste aus St.Ulrich auf den zweiten Tabellenplatz, bei dem plötzlich der Aufstieg in die OÖ-Liga zum Greifen nahe scheint.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Die Admira hat uns das Leben heute sehr schwer gemacht und wir haben uns in der Offensive lange schwer getan. Dennoch konnten wir in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen und uns den Sieg erkämpfen."

Die Besten: Elias Gmainer (St.Ulrich)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei