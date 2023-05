Unterhaltsames Topspiel: SU Bad Leonfelden setzt sich gegen SC Marchtrenk durch

Details Sonntag, 28. Mai 2023 14:50

Auch wenn zwei Runden vor Schluss der Meister der Landesliga Ost bereits feststeht, sind die restlichen prestigeträchtigen Podestplätze noch voll umkämpft. Zwei Anwärter auf den Vizemeistertitel trafen gestern direkt aufeinander, als die SU Bad Leonfelden beim SC Marchtrenk gastierte. Die Kurstädter konnten dabei eine schwierige Aufgabe mit Bravour meistern und gewannen gegen den nunmehr Tabellenfünften mit 3:2.

Ersatzgeschwächte Gäste spulen gute erste Halbzeit ab

Nicht unerwähnt soll die derzeit prekäre Personalsituation der Gäste sein: Coach Daniel Mair musste in die Trickkiste greifen, fehlten mit Nitriansky, Kunst und Stammkeeper Froschauer gleich drei zentrale Stützen im Defensivverbund – und obendrein verletzte sich Benjamin Freudenthaler bereits in der ersten Spielminute. Jene Ausfälle machten sich aber nur in geringem Maß bemerkbar, man ging sogar in Minute 14 durch einen traumhaften Freistoßtreffer von Leon Ilic in Führung. Bereits sechs Minuten später konnte die Kensy-Truppe zurückschlagen, Tihomir Zivkovic verwandelte ebenso einen Freistoß und sorgte wieder für Gleichstand. Infolgedessen sahen die Zuseher weiterhin eine muntere, auf spielerischer Ebene großteils ausgeglichene Partie, wobei die Gäste die etwas zielstrebigeren Vorstöße vortrugen, aus diesen aber kein Kapital schlagen konnten.

Radouch bringt Kurstädter auf die Siegerstraße

In Halbzeit eins waren bereits zwei schöne Freistoßtreffer gefallen, nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel sollte der nächste folgen: Schiedsrichter Manfred Erlinger hatte den Ball bereits freigegeben, David Radouch schaltete schnell und nutzte die trotz Pfiff herrschende Unordnung beim Marchtrenker Defensivverbund – Geniestreich des voraussichtlichen Torschützenkönigs. Nach der wiederhergestellten Führung war man auch die bessere Mannschaft, fand einige gute Chancen vor, bis in Minute 64 Felix Ratzenböck nach starkem Pressing die vermeintliche Vorentscheidung parat hatte. Fünf Minuten später hatte der umtriebige Flügelspieler der Gäste auch die Chance seinen Doppelpack zu schnüren, scheiterte im 1-gegen-1 aber an SC-Keeper Bastian Horner. So blieb den Marchtrenkern ein Funken Hoffnung, der Anschlusstreffer sollte aber zu spät kommen. Tihomir Zivkovic besserte nochmal seine Statistik auf und erzielte in Minute 90 seinen 15. Saisontreffer.

Nächster Prüfstein für den SC Ebner-Trans Marchtrenk ist der ATSV Neuzeug (Freitag, 20:00 Uhr). Bad Leonfelden misst sich am selben Tag mit der Union Putzleinsdorf (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, schlussendlich würde ich aber sagen, dass wir verdient gewonnen haben. Die Partie war dennoch sehr intensiv und auf Augenhöhe, die Mannschaft musste eine riesen Leistung abliefern um auswärts in Marchtrenk zu gewinnnen und das hat sie auch getan. Das war meiner Meinung nach das schwierigste Auswärtsspiel bis jetzt."

Die Besten: Jonas Oberaigner (TW), Nico Katzmayr (LV), Marcel Weichselbaumer (RV)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – SU Vortuna Bad Leonfelden, 2:3 (1:1)

90 Tihomir Zivkovic 2:3

64 Felix Ratzenböck 1:3

49 David Radouch 1:2

20 Tihomir Zivkovic 1:1

14 Leon Ilic 0:1

