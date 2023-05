Meister Oedt 1b weiterhin nicht zu schlagen: Auf Titel soll Umbruch folgen

Details Sonntag, 28. Mai 2023 15:53

Bereits im Nachtragsspiel am Dienstag konnte die ASKÖ Oedt 1b endgültig besiegeln, was sich im Laufe des Frühjahrs abgezeichnet hatte. Im Flutlichtspiel gegen die ASKÖ Schwertberg gewann man solide mit 2:0 und ist somit nicht mehr von der Spitze der Tabelle zu vertreiben. Auch wenn die gestrige Partie gegen den SV Traun für die Mannen von Kurt Russ so gut wie keine Bedeutung hatte, war man hungrig darauf, die Siegesserie fortzusetzen – mit Erfolg: Dank eines Last-Minute-Treffers von Davor Kukec fuhr man den bereits elften Pflichtspielsieg in Folge ein.

Torloser erster Durchgang

Bereits in Hälfte eins machte sich bemerkbar, dass eine einmal mehr engagiert-auftretende Oedter Truppe die Partie keineswegs auf die leichte Schulter nahm. Man brillierte förmlich auf spielerischer Ebene, sodass man im Verlauf der ersten 45 Minuten auch etliche gute Vorstöße und Chancen vorfand, diese aber kläglich vergab. Fluch und Segen, wie bereits in den vergangenen Wochen, dabei der Leichtsinn, den man der Oedter Truppe im Offensivspiel spürbar anmerkte. So mussten sich knapp 200 Zuschauer noch auf den ersten Treffer gedulden, sahen aber dennoch eine muntere erste Halbzeit.

Kukec glänzt erneut mit wichtigem Treffer

Auch nach dem Seitenwechsel schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis eine immer wieder gefährliche Oedter Truppe in Führung geht. In Minute 66 dann erst die Erlösung: Chinonso Emmanuel Eziekwe, einer der zentralen Leistungsträger dieser Rückrunde, war einmal mehr zur Stelle mit dem wichtigen Führungstreffer. Auch wenn die Hausherren infolgedessen gleich zwei riesen Gelegenheiten auf das 2:0 vorfanden, durften die mitgereisten Auswärtsfans in Minute 81 den Ausgleich bejubeln. Nach einem Freistoß war Stefan Grimm zur Stelle. Glücklich, weil spät dann der erneute Führungstreffer der Russ-Truppe, die sich mit einem Punkt einfach nicht abfinden konnte. Davor Kukec, in den letzten Wochen immer wieder mit wichtigen Toren aufgefallen, markierte den 2:1-Endstand und sorgte dafür, dass der Meister seine Siegesserie prolonogieren konnte.

Die ASKÖ Oedt 1b tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SK St. Magdalena an. Einen Tag später empfängt der SV HAKA Traun die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Seitdem ich da bin, konnten wir von 13 Spielen zwölf gewinnen, einmal trennten wir uns unentschieden. Jetzt sind noch zwei Runden zu spielen, wir wollen davon in beiden gewinnen – den Druck möchte ich aufrecht halten. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir waren im Winter nicht vorne und sind jetzt schon Meister, ich glaube schon, dass wir sehr viel bewegt haben. Ich will immer gewinnen, das ist in meiner DNA und das versuche ich immer, der Mannschaft mitzugeben. Es werden im Sommer ein paar Spieler weggehen, es wird andere Veränderungen geben – das macht sich auch bemerkbar. Es ist trotzdem nicht einfach, weil ein Umbruch bevorsteht."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – SV HAKA Traun, 2:1 (0:0)

88 Davor Kukec 2:1

81 Stefan Grimm 1:1

66 Chinonso Emmanuel Eziekwe 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei