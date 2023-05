Erster KM-Treffer: Eingewechselter Youngstar Gahleitner rettet UFC Rohrbach-Berg Punkt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 17:18

Der Endspurt der Saison ist nochmal kräftezehrend, was sich bei etlichen Mannschaften in der Personalsituation widerspiegelt – so auch beim UFC Rohrbach-Berg. Beim gestrigen Aufeinandertreffen mit der ASKÖ Schwertberg musste Coach Christian Eisschiel wieder auf etliche Leistungsträger verzichten, was einigen jungen Kaderspielern wiederum die Chance gab, sich auf hohem Niveau gut zu präsentieren. Einer dieser Youngstars war es auch, der am Ende eine Minute vor Schluss das vielumjubelte 1:1 markierte.

Schwertberg spult gute erste Hälfte ab

Mit bereits angesprochenen Personalproblemen hatten auch die Schwertberger über weite Strecken der Rückrunde zu kämpfen, und auch diesmal musste Wolfgang Gruber auf die ein oder andere Stütze verzichten. Dennoch sah der Übungsleiter der Hausherren eine starke erste Hälfte seiner Mannschaft, die spielerisch durchaus Akzente setzen konnte und es einem taumelnden Gegner sehr schwer machte, ins Spiel zu kommen. Dementsprechend verdient fiel auch der verdiente Führungstreffer in Minute 30: Nach einem Angriff über die linke Seite vollstreckte Kapitän Manuel Hinterreiter. Vor der Pause hätte man den Vorsprung auch durchaus ausbauen können, ließ Chancen und Halbchance aber ungenützt.

Youngstar rettet Rohrbach

Nachdem man die erste Hälfte weitestgehend in so gut wie allen Aspekten verschlafen hatte, fand man nach dem Seitenwechsel deutlich besser ins Spielgeschehen. Dies, auch aufgrund der Tatsache, dass man fortan mit einer etwas offensiveren taktischen Herangehensweise auflief und so dem Gegner weniger Räume im Spielaufbau bot. Auch in Ballbesitz konnte man immer wieder gefährliche Vorstöße vortragen, sodass der Ausgleichstreffer definitiv in der Luft lag. Spät, aber doch sollte der auch kommen: Tim Gahleitner, in Minute 87 erst ins Spiel gekommen, fiel das Spielgerät nach einem Eckball vor die Füße, der 19-jährige fackelte nicht lange und bugsierte die Kugel in die Maschen zu seinem ersten Kampfmannschaftstreffer im zweiten Spiel (89.).

Nächster Prüfstein für die ASKÖ Steinbach Schwertberg ist der USV St. Ulrich (Freitag, 20:00 Uhr). Der UFC PIENO Rohrbach-Berg misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Donau Linz (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Das Unentschieden war verdient und geht so in Ordnung. Unsere Personalsituation lässt derzeit zu wünschen übrig, die jungen Spieler machen es aber sehr gut. Es ist wichtig, dass sie – auch wenn es gestern nur ein Punkt war – ein kleines Erfolgserlebnis haben. Ich denke, dass beide Mannschaften gut mit dem Punkt leben können."

Die Besten: Patrick Thaller (IV), Günther Lang (ZDM)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:1 (1:0)

89 Tim Gahleitner 1:1

30 Manuel Hinterreiter 1:0

