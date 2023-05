Union Putzleinsdorf macht mit Remis gegen V. Marchtrenk riesen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 18:49

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk bei der Union Putzleinsdorf. Der Aufsteiger hadert in der Rückrunde zwar ein wenig mit seiner Ausbeute, ist aber dennoch kurz davor den Klassenerhalt zu fixieren und wird diesen auch, sofern das Wunder von St. Magdalena kein zweites, noch skurrileres Kapitel schreibt, zeitnah fixieren. Ein wichtiger Schritt war das gestrige Remis gegen eine in den vergangenen Wochen eigentlich starke Begic-Truppe, die sich etwas unter ihrem Wert schlug.

Schneller Marcinkovic-Doppelpack bringt Gäste auf die vermeintliche Siegerstraße

In der ersten Hälfte verlief noch alles den Erwartungen entsprechend: Eine druckvoll-auftretende Marchtrenker Truppe präsentierte sich in einer guten Verfassung und machte es der Union enorm schwer, spielerische Lösungen im Spielaufbau zu forcieren. Relativ prompt ging man auch durch einen Doppelpack von Stefan Marcinkovic in Führung (16./19.), weil man sich immer wieder Fehler der Putzleinsdorfer zu Nutze machen konnte. Mit fortschreitender Spieldauer fanden sich die Hausherren aber immer besser zurecht, gelang ihnen vor dem Pausenpfiff sogar der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von der rechten Seite war Wolfgang Rannetbauer zur Stelle und vollstreckte zum 1:2-Pausenstand.

Marchtrenker Elfmeter-Fluch feiert Comeback

Eine knappe Viertelstunde nach Wiederanpfiff hatte die Truppe von Ervin Begic dann die große Chance, den Sack zuzumachen, wurde aber von alten Dämonen heimgesucht. Aaron Sternbauer, in der Vorwoche zwei Mal vom Elfmeterpunkt erfolgreich, musste sich diesmal vom Punkt geschlagen geben – Fabian Magauer hielt den gut-getretenen Strafstoß sensationell und bewahrte sein Team im Spiel. Seine Vorderleute dankten etwa zehn Minuten später mit dem Ausgleich. Matyas Markytan übernahm nach einer Freistoßflanke die Kugel volley und sorgte für den vielumjubelten Ausgleich (69.). In der Schlussphase mobilisierten die Gäste nochmal alle Kräfte, um die erneute Führung herbeizuführen und hatten unter bei einem Stangenschuss Pech, sodass die Punkte am Ende geteilt wurden.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Unterm Strich würde ich sagen, dass der Punkt nicht unverdient ist. Für uns ist der auch sehr sehr wichtig, der direkte Abstieg ist für uns nicht mehr möglich. Durch die Niederlage von St. Magdalena heute bei Donau Linz haben wir auch da ein fünf-Punkte-Polster, welches wir versuchen werden zu halten. Die Moral der Mannschaft war herausragend – wenn du im Abstiegskampf steckst, 2:0 zurückliegst und am Ende noch Unentschieden spielst spricht das für eine gute Mentalität.

