SC Marchtrenk beendet die Saison mit einem furiosen Kantersieg gegen Traun

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 12:29

Im Rahmen der 30. Runde der Landesliga Ost empfing der SC Ebner-Trans Marchtrenk den SV HAKA Traun am gestrigen Mittwochabend. Die Partie konnte auf den Mittwoch vorgelegt werden, da beide Mannschaften weder das Abstiegs- noch das Aufstiegsrennen beeinflussen konnten. Dennoch wollten beide Teams die Saison mit einem positiven Resultat beenden. Insbesondere der Sportclub aus Marchtrenk kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in der man nur knapp an den Topplätzen vorbeischrammte, unabhängig vom Ergebnis gegen Traun. Die Gäste aus Traun haben ebenso eine solide Saison absolviert, die sie auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden konnten.

Hessenberger schlägt sich gut auf neuer Position

Die Gastgeber aus Marchtrenk zeigten jedoch von anfang an, dass sie diesen letzten Sieg der Saison unbedingt wollten und man spielte sehr offensivfreudig. Die offensive Ausrichtung von Cheftrainer Adam Kensy fruchtete bereits nach wenigen Minuten. Ivan Gvozden zog in der vierten Spielminute aus 20 Metern ab und brachte die Heimmannschaft mit seinem Fernschuss früh in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die Marchtrenker weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und man konnte die Führung auch ausbauen. In der 23. Minute setzte Emmanuel Ikoko seinen Mitspieler Stefan Hessenberger mit einer Flanke in Szene und dieser nickte den Ball gekonnt in die Maschen zum 2:0 für den Sportclub aus Marchtrenk. Für Hessenberger war es kein gewöhnliches Spiel, da der Verteidiger gestern in der Offensive eingesetzt wurde. Das Spiel blieb im ersten Durchgang auch weiterhin eher einseitig und es ging mit einem 2:0 für Marchtrenk in die Halbzeitpause.

Marchtrenk behält die Nerven und Traun mit Torraub

In der zweiten Halbzeit wollten die Gäste aus Traun mehr dagegenhalten und man agierte mutiger, doch der mutigere Ansatz wurde schnell bestraft. In der 56. Minute fuhren die Marchtrenker einen Konter, bei dem Stefan Hessenberger mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 3:0 ausbauen konnte. Im weiteren Verlauf behielten die Hausherren die Nerven, die Gäste aus Traun verloren diese gegen Ende der Partie dann. In der 73. Minute wurde Andreas Samcevic wegen Torraub vom Feld verwiesen und daraufhin klingelte es noch zwei Mal im Kasten der Gäste. In der 77. Minute erzielte Adama Traore das 4:0 und nur zwei Minuten später war Christoph Roitner zur Stelle und erzielte den letzten Treffer des Spiels zum 5:0 für Marchtrenk.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

"Die Mannschaft hat heute eine sehr disziplinierte Leistung an den Tag gelegt und konnte einen sehr verdienten Sieg einfahren."

Der Beste: Stefan Hessenberger (SC Marchtrenk)

