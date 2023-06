ASKÖ Donau Linz bezwingt St. Ulrich spät in dramatischem Saisonfinale

Details Sonntag, 11. Juni 2023 11:46

Am letzten Spieltag der Landesliga Ost kam es gestern zum Top-Duell zwischen dem ASKÖ Donau Linz und dem USV St. Ulrich. Für die Gäste aus Linz ging es im Vorfeld der Partie nicht mehr um viel, da man trotz einer guten Saison am Ende nicht mehr ganz oben im Titelrennen mitmischen konnte. Die Gäste aus St.Ulrich hatten hingegen noch eine Chance auf den Aufstieg in die OÖ-Liga, nachdem die 1b-Delegation vom ASKÖ Oedt nicht aufsteigen wird. Allerdings brauchten die Schützlinge von Trainer Andreas Milot einerseits Schützenhilfe von Neuzeug und man musste gegen die Linzer möglichst die maximale Punkteausbeute erreichen.

Vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten zu Beginn

Denen Gästen aus St.Ulrich konnte man die Nervosität durchaus anmerken, da die meisten Spieler der jungen Mannschaft noch wenige Spiele von solcher Bedeutung auf dem Buckel haben. Die Linzer konnten hingegen ohne Druck frei aufspielen, allerdings wollte man denen Gästen genauso keinen Zentimeter herschenken im Spiel. Die Linzer konnten die Gäste aus St.Ulrich in einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit gut vom eigenen Tor fernhalten und man hatte ballbesitztechnisch mehr vom Spiel. Chancentechnisch war jedoch bei beiden Mannschaften nicht viel vorhanden. Dadurch trennten sich die Teams zur Halbzeit mit einem 0:0 Pausenstand.

Neuzeuger Schützenhilfe beflügelt Donau mehr als St. Ulrich

Die überraschende Halbzeitführung des ATSV Neuzeug hätte denen Gästen aus St.Ulrich in der Blitztabelle den Aufstieg in die OÖ-Liga beschert. Doch es waren noch 45 Minuten zu spielen. Die Führung der Neuzeuger beflügelte zu Beginn der zweiten Hälfte dann jedoch die Gastgeber und nicht die Gäste entscheidend. Argjend Hyseni köpfte den Ball in der 53. Spielminute nämlich in den gegnerischen Kasten zur 1:0 Führung für die Hausherren, womit St.Ulrich in der Tabelle wieder zurückrutschte. Dennoch ließen die Schützlinge von Andreas Milot den Kopf nicht hängen und sie kämpften munter weiter. Die Bemühungen der Gäste wurden dann in der 77. Minute belohnt, als Arslan Nesimovic nach toller Vorarbeit von Christoph Kugfarth den Ball zum 1:1 in die Maschen donnerte. Mit einem weiteren Treffer wäre St.Ulrich in die OÖ-Liga aufgestiegen, doch es kam schlussendlich anders. In einer dramatischen Schlussphase, in der die Gäste wirklich alles nach vorne geworfen haben, bekamen sie in der Nachspielzeit das Tor zum 1:2 durch Mateja Radosavljevic, womit der Aufstieg von Bad Leonfelden perfekt wurde.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

„Die Niederlage hat zwar einen bitteren Beigeschmack, nachdem unsere ungeschlagene Serie im letzten Saisonspiel so spät noch gerissen ist. Dennoch hat die Mannschaft ihr Herz auf dem Platz gelassen und alles gegeben und wir alle sind sehr zufrieden, mit dem was wir erreicht haben. Gratulation an die Mannschaft für diese tolle Saison!“





Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei