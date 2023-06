Union Bad Leonfelden gelingt der Aufstieg dank spätem Unentschieden gegen starke Neuzeuger

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:05

Im Rahmen der 30. Runde der Landesliga Ost empfing die SU Vortuna Bad Leonfelden den ATSV Neuzeug im Kampf um den Aufstieg. Der Verbleib der Neuzeuger in der Landesliga Ost ist bereits seit dem letzten Wochenende sicher und die Schützlinge von Trainer Markus Allerstorfer werden auch in der nächsten Saison in der Landesliga Ost auflaufen. Die Gastgeber aus Bad Leonfelden hatten hingegen die große Chance, den Aufstieg in die OÖ-Liga zu erreichen. Man hatte alles in der eigenen Hand, allerdings durfte man gegen Neuzeug nichts liegen lassen, da man sonst von St.Ulrich überholt werden hätte können. Spannung war somit vorprogrammiert.

Brungraber bringt Bad Leonfelden früh in Führung

Die Gastgeber aus Bad Leonfelden gingen dementsprechend offensiv in die Partie, um eine erfolgreiche Saison mit dem ersehnten Aufstieg zu krönen. Bereits in der siebten Minute gelang es denen Hausherren, ihre Ambitionen zu untermauern. Michael Brungraber gelang direkt der Treffer zum 1:0 für Bad Leonfelden. Doch die Gäste aus Neuzeug waren nicht angereist, um für die Bad Leonfeldner Spalier zu stehen. Nach einem Handspiel der Gastgeber bekamen die Neuzeuger in der 27. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Dominik Neudorfer übernahm die Verantwortung vor dem Punkt und erzielte den Ausgleich für die Gäste.

Abseitstor und Führung für Neuzeug

Die Bad Leonfeldner wollten sich von dem Treffer nicht irritieren lassen und man spielte auch danach weiter munter nach vorne. In der 37. Minute gelang Manuel Vemba ein Treffer, allerdings wurde dieser vehement aberkannt, da sich Vemba im Abseits befand. Kurz danach klingelte es dann jedoch im Kasten der Hausherren. Johannes Bichler fasste sich in der 40. Minute ein Herz und erzielte den Führungstreffer für die Gäste, die sich in der ersten Halbzeit in einer hervorragenden Verfassung präsentiert haben.

Später Ausgleich zum Aufstieg in die OÖ-Liga

In der zweiten Spielhälfte waren die Gastgeber sichtlich nervös und man wollte das Spiel keineswegs verlieren. Nachdem man viele Chancen liegen ließ, gelang dann jedoch spät in der Partie noch die Befreiung. Nico Katzmayr gelang wenige Minuten nach seiner Einwechslung der Goldtreffer zum 2:2 Ausgleich für die Hausherren. Bei diesem Ergebnis blieb es schlussendlich auch. Nachdem St.Ulrich im Parallelspiel gegen Donau Linz verloren hat, wird die SU Vortuna Bad Leonfelden in der kommenden Saison in der OÖ-Liga auflaufen. Herzlichen Glückwunsch!





Daniel Mair, Trainer Union Bad Leonfelden:

"Man hat heute von Anfang an gemerkt, dass es um richtig viel geht und die Neuzeuger haben es uns echt schwer gemacht. Mit der verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit hätten wir eigentlich auch noch gewinnen können, aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig, da wir dennoch den Aufstieg geschafft haben und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei