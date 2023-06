ASKÖ Oedt 1b gibt sich auch am letzten Spieltag nicht geschlagen und komplettiert perfekte Rückrunde

Details Sonntag, 11. Juni 2023 23:06

Bereits vor der Winterpause stand fest, dass die ASKÖ Oedt 1b als Aufsteiger sportlich eine absolute Bereicherung für die Landesliga Ost ist. Was man im Frühjahr aber für Leistungen unter Neo-Coach Kurt Russ abspulen konnte, war einfach einmalig: Man konnte bis auf ein torloses Remis in St. Ulrich zu Saisonbeginn alle (!) Spiele gewinnen, verfügt zudem statistisch gesehen über die beste Offensive, sowie sicherste Defensive der Liga. Auch am letzten Spieltag konnte man auf ganzer Linie überzeugen, zwang man vor heimischer Kulisse mit dem UFC Rohrbach-Berg einen langzeitigen Titelanwärter in die Knie.

Klare Sache in Durchgang eins

Bereits nach vier Minuten klingelte es zum ersten Mal im Tor der Gäste: Florian Aigner kam nach einer eigentlich ungefährlichen Hereingabe von der rechten Seite zum Abschluss und zeichnete sich verantwortlich für das 1:0 der Oedter. Und vier Minuten später erneut ein spielfreudiger Ligaprimus: Diesmal fungierte Rumen Kerekov nach einem Angriff über die Flügel als Vollstrecker, 2:0 für den Meister. Nach dem Blitzstart flachte die Partie in punkto Höhepunkte wieder etwas ab, bis die Hausherren kurz vor der Pause noch zwei Treffer nachlegten. Erst erzielte Kerekov Saisontor Nummer 16 (32.), ehe Bohdan Kovalenko den deutlichen 4:0-Pausenstand herbeiführte (36.).

Oedt misst Kaltschäutzigkeit

Nach dem Seitenwechsel, dann ähnliches kleines Manko seitens der Oedter, wie in so vielen Spielen in der Rückrunde: Man war nach wie vor spielerisch über weite Strecken überlegen, definitiv aber nicht mehr ganz so effektiv und fokussiert wie in Durchgang eins. Auch etwaige Wechsel brachten etwas Wirbel in den Spielfluss des Tabellenführers, sodass es trotz einiger Chancen am Ende beim 4:0 blieb. Für einen in den letzten Wochen ersatzgeschwächten UFC Rohrbach-Berg ging so auch das letzte Spiel der Saison verloren, ist man aber dennoch gespannt, ob man gute Leistungen in dieser Saison auch im Folgejahr bestätigen und fortführen kann.

Am Ende der Saison steht der UFC Rohrbach-Berg im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Rohrbach alles andere als zufrieden sein. Zwei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Ich kann der Mannschaft, samt den Ersatzspielern nur zu dieser Rückrunde gratulieren. Ich glaube, dass wir einen guten Job gemacht haben, von 15 Spielen konnten wir 14 gewinnen und einmal unentschieden spielen. Wir sind in den meisten Spielen sehr dominant aufgetreten, da hatte denke ich auch nichts mit Glück zu tun – wir haben sehr hart trainiert. Man sagt immer, wenn man in Oedt ist, muss man eh Meister werden. Du musst trotzdem die Spiele erst spielen und ich denke, dass wir uns diesen Meistertitel verdient haben."

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 4:0 (4:0)

36 Bohdan Kovalenko 4:0

32 Rumen Stefanov Kerekov 3:0

8 Rumen Stefanov Kerekov 2:0

4 Florian Aigner 1:0

