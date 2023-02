RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH: für eine bestmögliche fußballerische Zukunft erfolgsorientierter Talente

Details Montag, 13. Februar 2023 14:30

Wenn es um eine gezielte Förderung und die optimale Entwicklung junger Talente bis hin zum Profifußballer geht, kommt der RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH eine besondere Bedeutung zu. Gründer und Initiator Gerhard Riedl hegt seit jeher eine Leidenschaft für den Fußball, weshalb ihm die Unterstützung vielversprechender Akteure besonders am Herzen liegt. Ligaportal.at sprach mit dem Präsidenten des SV Gmundner Milch Gerhard Riedl, der ausgezeichnet vernetzt ist und über zahlreiche internationale Kontakte verfügt.

Mastermind und SVG-Präsident Gerhard Riedl

Ligaportal: Gerhard Riedl, wir sind im Sport per Du. Ich hoffe, das passt auch für dich? Was darf ich mir unter RIESPO vorstellen?

Riedl: „Die Firma RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH wurde von mir im Jahre 2018 als Bildungsinitiative gegründet. Unsere Vision ist es, Kinder und Jugendliche im Bereich Bildung und Sport bestmöglich zu unterstützen. Das Unternehmen unterteilt sich intern in das Department for Education mit einem eigenen Campus in Vorchdorf und das Department for Sport (www.riespo.com) – mit Schwerpunkt Fußball. Das Unternehmen beschäftig zurzeit 16 MitarbeiterInnen, zwölf davon im Department for Education, die pro Jahr in Österreich mehr als 6.000 SchülerInnen und Mitglieder unterrichten. Im Department for Sport wurde von Beginn an eine Software programmiert, die in Zukunft die Vereine, Spieler, Trainer und im nächsten Schritt die Vereinsmitarbeiter (etwa in der Verwaltung oder im medizinischen Bereich) unterstützen soll. Es geht dabei um die Digitalisierung im Amateurfußball. Dazu gehört die digitale Erfassung einer sportlichen Vita. Eine bessere Datenerfassung bringt große Vorteile in den Bereichen Scouting – Transfermanagement – Teammanagement, da jedes Mitglied verwaltet und auf Knopfdruck direkt kontaktiert werden kann – in Sekundenschnelle und weltweit. Es ist unsere Vision, ein globales Netzwerk aufzubauen, in dem sich jedes Mitglied, egal ob Verein, Spieler, Trainer oder medizinischer Mitarbeiter, seine sportliche Vita digital anlegen kann, um eine bestmögliche fußballerische Zukunft für jeden zu ermöglichen. Wir bieten dazu die notwendige Software.“

Ligaportal: Ein Teil der Sportabteilung im Unternehmen ist die „RIESPO International Soccer Academy – Fußballerförderung in Österreich“. Worum handelt es sich dabei?

Riedl: „Wie wir alle wissen, schaffen es weniger als 1% der Fußballer in den Profibereich. Erfolg im Fußball ist häufig von Glück, Zufall, Timing, körperlicher Gesundheit, von der Qualität der Trainer, von zur Verfügung stehenden Trainingsmöglichkeiten und der Spielpraxis abhängig. Es fehlt oftmals an einem professionell koordinierten Trainingskonzept – ein wichtiger Aspekt auf dem Weg in den Profisport. In der RIESPO International Soccer Academy haben wir uns darauf spezialisiert, Fußballtalente ab 18 Jahren optimale Bedingungen für Ausbildung, Training und Praxis im Fußballsport zu bieten, um sie bestmöglich an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Jenes Gesamtkonzept soll junge Fußballer fördern – unabhängig von ihrer Herkunft und dem finanziellen Background. Wir wollen unsere Academy-Teilnehmer bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten. Diese liegt im Profifußball oder, sollte es mit einer derartigen Karriere nicht klappen, in der Arbeitswelt. Wir verfügen zu diesem Zweck über Sportprofis, TrainerInnen, PädagogInnen, Einrichtungen und PartnerInnen für Studium und Berufspraxis, die uns helfen, alles bestmöglich zu koordinieren.“

Ligaportal: Es handelt sich also um eine duale Ausbildung mit Profis?

Riedl: „Die RIESPO International Soccer Academy wird im dualen Ausbildungssystem als Ganztageseinrichtung geführt. Das bedeutet, dass die Teilnehmer neben der fußballspezifischen Ausbildung auch ein abgestimmtes Studium ihrer Wahl absolvieren. Die RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH bietet hier die Infrastruktur, die es braucht, um das belegte Studium zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Der Erwerb von Berufspraxis neben dem Fernstudium ist von der RIESPO International Soccer Academy zwar gewünscht. Es handelt sich aber um keine Bedingung. Nach Aufnahme in der Academy erwartet die Spieler eine umfangreiche Ausbildung in Theorie und Praxis mit langjährig erfahrenen Trainern und Fußballprofis. Die Infrastruktur im Trägerverein SV Gmundner Milch ist hervorragend. Das Stadion des Vereins mit Rasen- und Kunstrasenplätzen sowie die Bezirkssporthalle Gmunden mit dem angrenzenden weitläufigen Sport- und Trainingsgelände stehen zur Verfügung. Dazu gibt es perfekte Fitness-Einrichtungen für das Athletiktraining. Gmunden bietet hier alles, was das Sportlerherz benötigt. Zudem ist das eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Unser Ziel ist eine bestmögliche fußballerische Zukunft für erfolgsorientierte Sportler. Wir stellen dazu die Einrichtungen und das Ausbildungspersonal bereit. Durch die Kombination und Abstimmung von Trainingseinheiten, Studienzeiten und Beruf ist die RIESPO Education & Sportbetriebs GmbH einzigartig und bietet damit beste Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung der Fußballer.“

Ligaportal: Welche Voraussetzungen gibt es für die Aufnahme in die Academy?

Riedl: „Voraussetzungen für die Aufnahme in die Academy sind in unserer Broschüre angeführt. Von besonderer Bedeutung sind natürlich die fußballerischen Leistungen – mit dem Ehrgeiz, das Potenzial auszuschöpfen.“

Mehr Infos auf: https://riespo.com/de