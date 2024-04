SV Schalchen springt durch knappen Sieg gegen Union Peuerbach auf Rang 2

Details Sonntag, 07. April 2024 14:47

Im Rahmen des 21. Spieltags der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen Union Peuerbach und dem SV HAI Schalchen. Nachdem beide Mannschaften letzte Woche nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind, wollten beide Teams in diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen; um im Kampf für den Platz hinter dem unangefochtenen Tabellenführer aus Gmunden weitere wichtige Punkte zu sammeln.

Umkämpfte erste Hälfte

Nach einer guten Möglichkeit für Peuerbach in der 2. Spielminute entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Peuerbach blieb aber weiterhin die Mannschaft, welche die ein oder andere gefährlichere Torchance verbuchen konnte. Schalchen konnte ihre Offensivaktionen hingegen nicht ganz so gut ausspielen. Das 1:0 erzielte, nach rund einer halben Stunde, trotzdem die Auswärtsmannschaft: Nach einem schön gespielten Angriff über die rechte Seite schoss Lukas Berer, nachdem er sich die Kugel überlegt mit einem Haken zurückgelegt hatte, platziert ins lange Eck. Dies war bereits der elfte Saisontreffer vom Toptorschützen des SV Schalchens. Das Spiel blieb auch nach dem Treffer bis zur Halbzeit sehr ausgeglichen. Mit dem 1 zu 0 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Peurbach bleibt am Drücker

Die Heimmannschaft spielte in der zweiten Spielhälfte nun vermehrt nach vorne und hatte, vor allem auch durch einige, nicht ungefährliche Eckbälle, mehr als nur einmal die Möglichkeit auszugleichen. Schalchen konzentrierte sich in Halbzeit zwei insbesondere auf die Defensive, konnte durch Kontersituationen auch offensiv noch Nadelstiche setzen; diese wurden jedoch abermals nicht gut ausgespielt. Die letzte gefährliche Situation spielte sich dann nochmals vor dem Kasten der Gäste ab: Ein von links gespieltem Ball wurde im Zentrum von niemanden geklärt und sprang schlussendlich ans Aluminium, den Abpraller konnte der Tormann schlussendlich festhalten. Endstand war somit ein knapper und auch etwas glücklicher 1 zu 0 Sieg für die Gäste. Diese konnten sich mit dem Auswärtserfolg den 2. Tabellenplatz sichern, während Peuerbach mit vier Punkten Rückstand auf dem 6. Tabellenplatz ist.

Robert Pessentheiner, Trainer SV HAI Schalchen:

„Es war eine gewaltige Mannschaftsleistung von uns. Wir haben aufopfernd gekämpft – jeder einzelne, auch die Ersatzspieler. Peuerbach hatte alles probiert und sie hätten sich ehrlich gesagt auch einen Punkt verdient.“

