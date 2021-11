"Unsere Mentalität heute hervorragend!" - Schwanenstadt schlägt Sattledt 3:2 und überwintert als Tabellenelfter

Details Sonntag, 07. November 2021 15:05

"Wenn man bedenkt, wo wir vor wenigen Wochen in der Tabelle waren und auf welchem Rang wir jetzt überwintern!" meinte der merkbar überglückliche Co-Trainer von SC Schwanenstadt 08, Wolfgang Wagner, nach dem 3:2-Sieg gegen ATSV Bamminger Sattledt. Und tatsächlich haben sich die erfolgreichen Schwanenstädter nach diesem Auswärtssieg von dem Tabellenende auf den elften Platz hochgespielt. Vor 150 Zuschauern in der Voralpenkreuzarena Sattledt erzielte Stefan Sammer für den Gewinner zwei Tore - vor allem das wichtige zum 3:2 in der Nachspielzeit.

"Diszipliniert und gut gespielt"

Vor 150 Zuschauern in der Voralpenkreuzarena Sattledt stellte Adem Acuma das 1:0 für die Sattledter Gastgeber sicher (36.). Den Freudenjubel des Gastgebers machte allerdings nur drei Minuten daraufhin der Schwanenstädter Stürmer Boris Bisercic zunichte, als er den Ausgleich besorgte (39.). Dieser Ausgleichstreffer markierte gleichzeitig den Pausenstand, als Referee Sebastian Aichner beide Teams in die Kabine bat. Die Partie war also mit diesem 1:1-Pausenstand noch vollkommen offen und alles möglich. Wolfgang Wagner, Co-Trainer des SC Schwanenstadt 08, beschrieb die Situation seiner Mannschaft in diesem Spiel mit eigenen Worten im Gespräch mit Ligaportal.at: "Unsere Mannschaft hat heute wieder einmal eine hervorragende Mentalität und einen großen Willen an den Tag gelegt. Unser Team hat bis zum Schluss diszipliniert und gut gespielt."

"Souverän herausgespielt"

Die zweite Halbzeit gehörte ganz klar Stefan Sammer von SC Schwanenstadt 08, der für zwei Tore verantwortlich zeichnete, von denen vor allem das zweite extrem wichtig für sein Team war: Das 2:1 für die Gäste bejubelte Stefan Sammer (61.).Die letzten sieben Spielminuten dieser Partie inklusive Nachspielzeit hatten es dann schließlich noch in sich: In der 87. Minute hatte der ATSV Bamminger Sattledt den Ausgleich zum 2:2 parat, welcher von Semih Gölemez besorgt wurde. Danach netzte erneut Sammer ein, dieses Mal bedeutet sein Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit einen dreifachen Punktegewinn für seine Schwanenstädter Kollegen (92.). In der aktuellen Situation brauchen die Gäste aus Schwanenstadt jeden Punkt. Zum Abschluss kassierte der Sattledter Gregor Brandstötter noch die Rote Karte für eine Torchancenverhinderung. Gefeierter Mann des Spiels war also zuletzt Stefan Sammer, welcher in der Nachspielzeit diesen notwendigen Treffer zum Auswärtssieg beitrug. Ein Tor, welches Co-Trainer Wagner folgend kommentierte: "Dieses Tor zum 3:2 von Stefan Sammer war ein souverän herausgespieltes!" Sieger SC Schwanenstadt 08 bleibt auch nach diesem Sieg auf dem elften Tabellenplatz der Landesliga West mit elf Punkten und einem 16:34-Torverhältnis, und auch Gegner ATSV Bamminger Sattledt bleibt auf dem neunten Rang über den Winter, nämlich mit 14 Punkten und einem 23:26-Torverhältnis.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die überaus verdiente Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt ATSV Bamminger Sattledt dann im nächsten Spiel die Union SGS Dorf an der Pram, während der SC Schwanenstadt 08 am gleichen Tag beim SK Bad Wimsbach 1933 antritt.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Co-Trainer SC Schwanenstadt 08):

"Unser Mannschaft hat heute wieder einmal eine hervorragende Mentalität und einen großen Willen an den Tag gelegt. Unser Team hat bis zum Schluss diszipliniert und gut gespielt. Das war insgesamt eine souveräne Leistung heute. Denn man muss auch erwähnen, dass Sattledt offensiv sehr stark war in diesem Match. Bei den zwei Gegentoren haben wir geschlafen. Unser Tor zum 3:2 war souverän herausgespielt. Unsere Mannschaft hat die Aufgaben des Trainers Norbert Hutterer voll umgesetzt. An dieser Stelle lobe ich unseren Trainer Norbert Hutterer, er macht hier einen fantastischen Job zusammen mit dem ganzen Team. Hutterer findet immer die richtigen Worte, außerdem kann er die Mannschaft voll motivieren. Wenn man bedenkt, wo wir uns noch vor wenigen Wochen in der Tabelle befanden und auf welchem Rang wir jetzt überwintern. Unser Ziel ist weiterhin so viele unmittelbare Gegner wie möglich bis zu Saisonende hinter uns zu lassen, stabil bleiben und nicht abzusteigen."

Die Besten:

SC Schwanenstadt 08 (Wolfgang Wagner, Co-Trainer): Boris Bisercic (ST), Stefan Sammer (ZM), Matthias Haas (RV), Dominik Strasser (LM) + Pauschallob an die gesamte Mannschaft

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – SC Schwanenstadt 08, 2:3 (1:1)

36 Adem Acuma 1:0

39 Boris Bisercic 1:1

61 Stefan Sammer 1:2

87 Semih Goelemez 2:2

92 Stefan Sammer 2:3

