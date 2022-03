"Hochverdienter Sieg" - Pettenbach gewinnt 2:0 bei Schwanenstadt

Details Sonntag, 27. März 2022 11:09

Durch Tore von Dejan Erak und Mattia Olivotto konnten sich die Gäste von Union Sparkasse Pettenbach mit einem 2:0-Sieg bei SC Schwanenstadt 08 vor 250 Zuschauern durchsetzen. In Summe war es für Pettenbach-Trainer Rainer Kührer ein "hochverdienter Sieg": "Wir waren klar die bessere Mannschaft." Neben einem Pauschallob an sein gesamtes Team nennt er nur einen Kritikpunkt: "Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen."

"Nur eine Torchance am Anfang zugelassen"

Bei traumhaftem Fußballwetter stand in der 15. Runde der Landesliga West die Begegnung zwischen SC Schwanenstadt 08 und Union Sparkasse Pettenbach auf dem Programm: Die erste Chance in diesem Spiel gehörte den Gastgebern, welche jedoch durch eine starke Abwehr vom Tormann der Pettenbacher, Tobias Zeitlinger, verhindert wurde. Doch von da an waren die Gäste die drückende Mannschaft und gingen folgerichtig auch bald in Führung: Dejan Erak war es, der in der 27. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 für seine Pettenbacher zur Stelle war. Zur Pause hatte die Union Sparkasse Pettenbach eine hauchdünne 1:0-Führung inne. Rainer Kührer, Trainer von Union Sparkasse Pettenbach, meinte nach Spielende im Gespräch zu Ligaportal.at: "Wir haben nur am Anfang der ersten Spielhälfte eine Torchance zugelassen, der Rest waren Standards von Schwanenstadt. Wir waren ingesamt klar die bessere Mannschaft."

"Wir hatten bessere Chancen"

Auch die zweite Spielzeit war durchzogen mit vielen Chancen der Gäste aus Pettenbach, welche allerdings nur einmal den Weg in das gegnerische Tor fanden: Mattia Olivotto erhöhte den Vorsprung für die Gäste nach 77 Minuten auf 2:0. Schiedsrichter Almir Barucic pfiff schließlich beim Stand von 0:2 ab und machte damit den dreifachen Punktegewinn der Union Sparkasse Pettenbach amtlich. In der Tabelle bedeutet dieses Spielergebnis für beide Mannschaften im Moment keine Veränderung. Kührer, Trainer von Union Sparkasse Pettenbach, lobte seine Mannschaft nach dem Spiel, merkte allerdings an: "Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen."

Der SC Schwanenstadt 08 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 38 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Schwanenstadt schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage des SC Schwanenstadt 08 bleibt angespannt. Gegen die Union Sparkasse Pettenbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Union Sparkasse Pettenbach bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten bei einem 27:31-Torverhältnis.

Union Sparkasse Pettenbach setzte sich mit diesem Sieg von SC Schwanenstadt 08 ab und nimmt nun mit 16 Punkten den zehnten Rang ein, während der SC Schwanenstadt 08 weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SC Schwanenstadt 08 zum SK Waizenauer Schärding, zeitgleich empfängt die Union Sparkasse Pettenbach die Union SGS Dorf an der Pram.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer (Trainer Union Sparkasse Pettenbach):

"Das war heute ein hochverdienter Sieg von uns, wir waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben nur eine Torchance am Anfang zugelassen, der Rest waren Standards von Schwanenstadt. Allerdings hätten wir den Sack viel früher zumachen müssen."

Die Besten:

Union Sparkasse Pettenbach: "Pauschallob an die ganze Mannschaft" (Rainer Kührer, Trainer)

Landesliga West: SC Schwanenstadt 08 – Union Sparkasse Pettenbach, 0:2 (0:1)

77 Mattia Olivotto 0:2

27 Dejan Erak 0:1