"Haben einen Lauf im Moment" - Peuerbach mit 4:1-Kantersieg bei Esternberg

Details Sonntag, 01. Mai 2022 14:47

Vor 250 Zuschauern gelang Union Peuerbach ein solider 4:1-Sieg bei Union Handy Shop Esternberg. Vedran Mesec konnte dabei zweimal einnetzen. Christoph Weidenholzer, Trainer der Peuerbacher, zeigte sich nach dem Spiel lakonisch: "Wir haben einen Lauf im Moment." Für die aktuelle Tabellenlage hatte dieses Ergebnis nichts zu bedeuten: Union Handy Shop Esternberg steht nach wie vor auf dem elften und Union Peuerbach auf dem neunten Rang der Landesliga West.

Mesec mit Doppelpack

Diese fünf Minuten waren wohl spielentscheidend. Ein Doppelpack brachte die Union Peuerbach in eine komfortable Position: Vedran Mesec war gleich zweimal zur Stelle (12./17.). Bis der Unparteiische Marco Wolfsberger den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Mit dem 3:0 von Roman Steinmann für die Gäste aus Peuerbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). In der 80. Minute brachte Roland Krivec per Elfmeter das Netz für Union Handy Shop Esternberg zum Zappeln, doch es blieb ein Ehrentreffer an diesem Spieltag. Peter Jaksa stellte schließlich in der 88. Minute mit einem Freistoß den 4:1-Sieg für die Union Peuerbach sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Handy Shop Esternberg. Für die Tabellenlage zeitigte dieses Result allerdings keine Auswirkungen bei beiden Teams.

Unveränderter Tabellenstand

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Union Esternberg unteres Mittelfeld. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 44 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zehn Siege, zehn Remis und 20 Niederlagen hat Esternberg derzeit auf dem Konto. Die Union Handy Shop Esternberg wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Peuerbach befindet sich am 20. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. 14 Siege, acht Remis und 18 Niederlagen hat die Union Peuerbach momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Peuerbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Kommende Woche tritt die Union Esternberg beim SC Schwanenstadt 08 an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Union Peuerbach Heimrecht gegen den SK UEBEX LED Kammer.

Stimme zum Spiel:

Christoph Weidenholzer (Trainer Union Peuerbach):

"Wir sind heute von Anfang an gut reingekommen und haben gut ins Spiel gefunden. Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft! In der zweiten Halbzeit hatten wir einen Traumfreistoß durch Peter Jaksa. Das war insgesamt eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben einen Lauf im Moment."

Die Besten:

Union Peuerbach: "Pauschallob" (Christoph Weidenholzer)

Landesliga West: Union Handy Shop Esternberg – Union Peuerbach, 1:4 (0:2)

88 Peter Jaksa 1:4

80 Roland Krivec 1:3

53 Roman Steinmann 0:3

17 Vedran Mesec 0:2

12 Vedran Mesec 0:1