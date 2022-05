Alkoholisierter Zuschauer beleidigt Franck Matondo rassistisch – Eklat beim Spiel zwischen Union Peuerbach und SK Kammer

Details Samstag, 07. Mai 2022 21:32

Absolut unschöne Szenen passierten heute bei der Partie der Landesliga West zwischen der Union Peuerbach und dem SK Kammer. Kammers Stürmer Franck Matondo war in einen Zweikampf verwickelt. Ein Pfiff blieb aus. Der 37-Jährige lag am Boden und musste sich dann von den Rängen Folgendes anhören: „Neger, steh auf!“ Unfassbar. Dass Derartiges im Fußball und ohnehin in keinem Gesellschaftsbereich etwas verloren hat, sollte eigentlich nicht erwähnt werden müssen. Bis zu manch einem „Fan“ scheint das aber noch nicht durchgedrungen zu sein, wie der schockierende Vorfall in Peuerbach zeigt. Ligaportal.at bat Kammers sportlichen Leiter Markus Schneidhofer und Peuerbachs Obmann Johann Hinterleitner um ein Statement.

Markus Schneidhofer (sportlicher Leiter SK Kammer):

„So etwas hat im Unterhaus überhaupt keinen Platz. Es hat nirgends einen Platz. Ich möchte ein Zeichen setzen. So etwas darf nicht geduldet werden. Das ist eine Katastrophe. Francks Familie war auf der Tribüne. Frau und Kinder müssen sich so etwas anhören. Normalerweise wäre ich für einen Abbruch gewesen. Die Mannschaft wollte aber weiterspielen – auch Franck. Er war natürlich traurig. Später wurde er dann ausgewechselt. Peuerbach hat gut reagiert. Sie haben den Zuschauer ausfindig gemacht und rausgeschmissen. Peuerbach ist grundsätzlich ein sympathischer Verein mit einer super Anlage und netten Leuten. So etwas haben sie aber nicht nötig.“

Johann Hinterleitner (Obmann Union Peuerbach):

„Wir haben den Zuschauer, der alkoholisiert war, hinausgeschmissen. Es ist klar, dass wir so reagieren. Als Verein ist man trotzdem irgendwie machtlos. Man kann nicht beeinflussen, was von den Rängen kommt. Ich verurteile so etwas und es ist auch logisch, dass das auf dem Fußballplatz nichts verloren hat. Wenn ich aber alles in die Waagschale lege, was von den Rängen hineingeschrien wird, dann darf ich nicht mehr auf den Platz gehen. Mit dem Zuschauer hat es vorher nie etwas gegeben.“

Was heute völlig in den Hintergrund rückt: Die Union Peuerbach gewinnt hochverdient mit 4:1 und feiert den dritten Sieg in Serie.

Fotocredit: ÖFB/SC Schwanenstadt