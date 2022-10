Schalchen verliert zu Hause gegen Schärding

Details Samstag, 29. Oktober 2022 12:22

Am Freitagabend traf der SV HAI Schalchen in der 13. Runde der Landesliga West zu Hause auf den SK Waizenauer Schärding. Nachdem die Gäste aus den Spitzenspielen gegen Bad Schallerbach und Grieskirchen in den letzten beiden Runden nur einen Punkt erobern konnten, wollten die Schärdinger nun wieder voll anschreiben. Die Schalchner wollten mit einem Sieg den Vorsprung auf das Tabellenende weiter ausbauen.

Schärding kontrolliert die 1. Halbzeit

Schärding startete gut rein und wurde immer wieder über die Seiten gefährlich. In der 13. Minute war es dann auch so weit und Daniel Bares erzielte die Führung für die Gäste. Nach einem Angriff über die rechte Seite brachte Scheuringer den Ball in die Mitte. Zuerst scheiterte Bares noch an einem Schalchner, doch im Nachsetzen drückte der Stürmer den Ball über die Linie. Schärding hatte anschließend mehr Ballbesitz, doch richtig gefährlich wurde es nur selten. Die beste Chance der Schalchner konnte Schärdings Schlussmann Michl in der 40. Minute parieren. Nach einem Schuss aus knapp 20 Metern konnte der Tormann das Spielgerät über die Latte lenken.

Gäste machen alles klar

Auch in der 2. Halbzeit hatte Schärding viel Ballbesitz und konnte in der 52. Minute die Führung ausbauen. Nach einem Schuss von Großbötzl aus rund 20 Metern konnte der Ball nur kurz pariert werden und Daniel Bares machte den Abstauber zum 0:2. Schalchen konnte ersatzgeschwächt nicht mehr zulegen und Schärding wollte nicht mehr, wodurch das Spiel dann generell abflachte. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Christoph Mandl. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Mandl rund 11 Meter vor dem Tor an den Ball und verwertete zum 0:3-Endstand.

Stimme zum Spiel (Bernhard Straif, Trainer SK Schärding):

„Wenn wir möglichst lange mitschnuppern möchten ganz vorne, dann war es wichtig, dass wir jetzt wieder einen 3er einfahren konnten. Die erste Stunde war wirklich gut, aber dann haben wir eigentlich eher verwaltet, aber das werden wir noch ansprechen.“

Die Besten:

Daniel Bares (ST), Daniel Scheuringer (RM)