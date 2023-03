Schalchen schlägt Gschwandt im Kellerduell

Details Sonntag, 19. März 2023 15:39

In der 18. Runde der Landesliga West kommt es zum Aufeinandertreffen des Tabellenvorletzten Union Unis Gschwandt und des Tabellenzwölften SV HAI Schalchen. Beide Teams stecken mitten im Abstiegskampf und brauchen deshalb dringend Punkte. Gschwandt weiß nur den weit abgeschlagenen Letzten aus Schlierbach hinter sich, Schalchens Ausgangslage ist auch nicht um sehr viel besser. Die Lage hat sich für Schalchen nach dem Spiel allerdings etwas verbessert, denn man konnte das Kellerduell mit einem 3:1-Sieg für sich entscheiden. Damit gewinnt Schalchen auch das zweite Spiel der Saison gegen Gschwandt, das erste konnte man mit 4:2 für sich entscheiden. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt konnte Schalchen nun endlich den ersten Sieg in der Rückrunde feiern. Gschwandt hat nach diesem Spiel schon zwei Niederlagen zu Buche stehen und konnte erst einen Punkt in der Rückrunde holen. Die Lage wird dadurch zusehends ernster für Gschwandt.

Schalchen erspielt sich viele Chancen

Die Gäste sind von Beginn an die dominierende Mannschaft und können sich viele Chancen erspielen, mit denen man allerdings sehr verschwenderisch umgeht. In der 29. Minute startet Schalchen nach einem schweren Abwehrfehler einen Konter und geht dank Denis Kujovic mit 1:0 in Führung. Danach können die Gäste ihre Chancen deutlich besser runterspielen, was sich auch am Spielstand bemerkbar macht. In der 34. Minute kann Schalchen nach einem schönen und kontinuierlichen Spielaufbau die Führung auf 2:0 ausbauen. Der Torschütze heißt auch dieses Mal wieder Denis Kujovic. Aufgrund der relativ schwachen Chancenverwertung der Gäste kann sich Gschwandt mit dem Pausenstand von 0:2 sogar noch glücklich schätzen.

Gschwandt kann sich Chancen erspielen

Diese schwache Chancenverwertung wird allerdings mit Laufe des Spiels besser und das macht sich auch in der 48. Minute bemerkbar. Nach einer erneut sehr schön herausgespielten Aktion von Schalchen erzielt Filip Avramovic das 3:0 für seine Mannschaft. Die Union Gschwandt gibt sich nach diesem Tor allerdings noch nicht geschlagen und kann sich einige Chancen erspielen. In der 55. Minute verkürzt Nedim Rizvanovic für seine Mannschaft auf 1:3. Schalchen kommt jetzt zunehmenden unter Druck. Es gelingt ihnen nicht mehr, ihr Pressing so gut umzusetzen, wie noch in Hälfte eins und hat jetzt auch große Probleme im Spiel nach vorne. Gschwandt kann sich noch eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten erspielen. Es gelingt ihnen allerdings nicht aus ihrer Überlegenheit weiteren Nutzen zu ziehen und somit endet die Partei mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Schalchen, der sich somit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen kann. Für die Union Gschwand wird die Lage zunehmend erstner.

Stimmen zum Spiel

Roumen Balinski, Trainer vom SV Schalchen:

"In der ersten Hälfte waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir hätten noch 2 oder 3 Tore mehr machen müssen. in der zweiten Halbzeit war der Gegner stärker als wir und wir hatten immer mehr Probleme im Spielaufbau. Der Gegner hatte viele Möglichkeiten, konnte zum Glück aber nur ein Tor erzielen. Deshalb war es heute ein gerechter Sieg."

Die Besten:

Denis Kujovic

Filip Avramovic

Gabor Nagy

