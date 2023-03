St. Marienkirchen/Wallern erkämpft sich Punkt in Schärding

Details Sonntag, 26. März 2023 14:08

In der 19. Runde der Landesliga West empfängt der SK Waizenauer Schärding die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Schärdinger versuchen weiterhin an der Tabellenspitze dranzubleiben, während die zwölftplatzierten Gäste den Abstiegsrängen möglichst fernbleiben möchten. Im Hinspiel gab es für den SK Schärding einen deutlichen 4:0-Sieg zu feiern, dieses Mal musste man sich mit einem 2:2-Untentschieden zufrieden geben. Der SK Schärding kann zwar seinen Tabellenplatz verteidigen, aber der Abstand auf den Tabellenführer beträgt damit schon neun Punkte. Die Gäste hingegen können sich mit diesem Ergebnis um einen Platz in der Tabelle verbessern.

Schärding startet gut in die Partie

In der Anfangsphase des Spiels war Schärding die klar bessere Mannschaft und kann sich auch einiges an Chancen erspielen. In der 6. Minute kommt Jan Schrank zu einer Kopfballchance, in der 12. Minute wird ein Schuss von Daniel Bares geblockt. In der 23. Minute kommt Kazim Kiris zu einer Topchance, aber ein Spieler der Gastmannschaft wirft sich noch rechtzeitig in seinen Schuss. Nach einem kurzem Hagelschauer, der über die Baunti Arena fegte, gelingt den Gastgebern in der 31. Minute endlich der Führungstreffer. Nach einer schön herausgespielten Aktion landet der Ball mittels Steckpass im Strafraum, wo Daniel Bares lauert und die 1:0-Führung für seine Mannschaft erzielt. Schärding kommt bis zur Halbzeit noch zu weiteren Chancen, während die Gäste in der Offensive so gut wie gar nicht präsent sind.

Die Gäste kämpfen sich zurück

In der zweiten Hälfte wirkt es so, als hätten die Teams die Trikots getauscht. Die Gäste übernehmen die Kontrolle über das Spiel und es dauert nicht lange, bis ihnen der Ausgleich gelingt. In der 52. Spielminute reicht nach einem Ballverlust von Schärding ein hoher Ball um die Defensive auszuhebeln. Roman Eckmayr steht völlig alleine vor dem Tor und trifft zum Ausgleich. In der 59. Minute kommt auch Schärding wieder einmal zu einer Chance, als Laszlo Safar nach einer Flanke den Ball neben das Tor köpft. In Minute 74 kommt es zu einer strittigen Szene an der Mittellinie, nach der Schärding offenbar damit gerechnet hatte, dass der Schiedsrichter auf Foul entscheidet. Diese Situation nutzen die Gäste aus gehen durch Boris Strihavka mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft ist nach dieser Situation sichtlich irritiert, gibt sich aber nicht geschlagen. Nur 3 Minuten später gelingt der Ausgleichstreffer und dieser kann sich wirklich sehen lassen. Nach einer Flanke von der Seite hämmert Daniel Bares den Ball volley ins Tor. Nach dem Ausgleich ist das Spiel wieder ausgeglichener und es kommt zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Der Schiedsrichter beendet die Partie mit dem Endstand von 2:2.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif, Trainer SK Schärding:

"Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden, weil es eine matte Leistung von uns war. In der ersten Halbzeit waren wir noch besser als der Gegner und haben uns viele Chancen erspielt. Nach der Führung haben wir uns zu sehr ausgeruht. Die zweite Halbzeit war zum Teil wirklich furchtbar anzuschauen von uns."

Die Besten: Daniel Bares, Nicola Vitale

