Gmunden feiert knappen Auswärtssieg gegen Andorf

Details Sonntag, 26. März 2023 14:22

In der 19. Runde der Landesliga West empfing die SPG Andorf/Sigharting den SV Gmundner Milch in der DAXL-Arena in Andorf vor einem Publikum von rund 250 Leuten. Die Gastgeber aus Andorf konnten ihre letzten beide Pflichtspiele beide gewinnen und hätten mit einem Sieg gegen Gmunden ihre Ambitionen ergebnistechnisch untermauern können. Die Gmundner hingegen sind mit jeweils einer Niederlage, einem Sieg und einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet, weshalb die Favoritenrolle im Vorfeld bei den Hausherren aus Andorf lag.

Platzverweis gegen Andorf in der Anfangsphase

Für den Andorfer Valentin Grossbötzl war der Arbeitstag gestern schon früh beendet, nachdem er den Gmundner Youngster Ermin Durgutovic in aussichtsreicher Position zu Fall gebracht hat und dafür von Schiedsrichter Hemetsberger des Feldes verwiesen wurde. In der Anfangsphase konnten sich die umtriebigen Gäste aus Gmunden generell viele Torchancen erarbeiten, die man letztendlich jedoch nicht in Tore ummünzen konnte. Die Hausherren aus Andorf kamen allerdings auch in Unterzahl sehr gut zurecht und machten den Gmundnern in der ersten Hälfte das Leben schwer. Im Verlauf der ersten Hälfte neutralisierte sich das Spiel dann jedoch ein wenig und beide Mannschaften agierten noch etwas vorsichtiger.

Verletzung des Schiedsrichters in der zweiten Halbzeit

Schiedsrichter David Hemetsberger musste das Spielfeld in der 50. Spielminute vorzeitig verletzungsbedingt verlassen, weshalb der Linienrichter seine Position einnehmen musste und ein Zuschauer dann als Linienrichter agieren durfte. Dies hinderte die Andorfer allerdings auch nicht daran, ihre offensiven Bemühungen im zweiten Durchgang zu intensivieren. Im Abschluss fehlte den Schützlingen von Josef Hamedinger allerdings das letzte Quäntchen Glück. Jenes Glück konnten sich die Gmundner im weiteren Spielverlauf jedoch erarbeiten und Ermin Durgutovic verwertete in der 60. Minute eine Flanke von Valentin Harringer souverän zum 1:0 aus Sicht der Gäste. Darauf folgte ein offener Schlagabtausch in den letzten halben Stunde, in der die Anhänger aus Gmunden nochmals ordentlich zittern mussten. In der 88. Spielminute wurde dann auch noch der Gmundner Keeper Antonio Tokic wegen Torraub des Feldes verwiesen, wodurch in den letzten Minuten des Spiels nur mehr 20 Akteure am Spielfeld waren.

Stimme zum Spiel:

„Die heutige Partie war in vielerlei Hinsichten herausfordernd für uns. Einerseits hat der starke Wind den Spielfluss verhindert, andererseits hatten wir mit Andorf auch einen sehr starken Gegner, gegen den man es als Auswärtsmannschaft nie leicht hat. Dennoch konnten wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und letztlich auch mit ein wenig Glück die drei Punkte mit nach Hause nehmen“ so Co-Trainer Stefan Lehner.



Bester Spieler: Ermin Durgutovic (Flügelspieler, SV Gmundner Milch)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei