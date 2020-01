OÖ Hallencup 2020: Alle relevanten Infos zum Jubiläum

Details Dienstag, 14. Januar 2020 16:26

Die zehnte Auflage des OÖ Auto Günther Hallencup und damit das erste Highlight des Jahres 2020 in der Oberösterreich-Liga steht vor der Tür. Zum Jubiläum kann das prestigeträchtige Turnier mit einem besonderen Novum aufwarten. Ligaportal.at liefert vorab alle wichtigen Fakten.

Zeit und Ort

Gespielt wird von 17. bis 19. Jänner im Sportzentrum Traun (Am Nordsaum 160, 4050 Traun). Die Vorrunde steigt dabei am Freitag von 16.00 bis 21.15 Uhr und am Samstag von 14.00 bis 19.15 Uhr. Am Sonntag um 14.00 Uhr beginnt die zweite Gruppenphase, um 17.45 Uhr das erste Halbfinale. Um etwa 19.20 Uhr steht der Champion fest.

Teilnehmer und Modus

In zwei Gruppen treten die 16 Mannschaften der Oberösterreich-Liga an. Als Grundlage für die Gruppeneinteilung wurde der Tabellenstand der Hinserie herangezogen. In Gruppe A befinden sich demnach sämtliche Teams, die den Herbst auf einem geraden Platz abgeschlossen haben, in Gruppe B jene mit einem ungeraden Rang.

Gruppe A legt am 17. Jänner los und umfasst folgende Mannschaften: SPG Weißkirchen/Allhaming, SV Bad Schallerbach, SV Bad Ischl, SPG Pregarten, Union St. Florian, ASKÖ Donau Linz, Union Mondsee, DSG Union Perg. Am 18. Jänner steigen dann diese Teams ins Turnier ein: SPG SV Wallern/St. Marienkirchen, ASKÖ Oedt, ASK St. Valentin, SPG Friedburg/Pöndorf, SU St. Martin, Union Edelweiß, SV Grieskirchen, SV Grün-Weiß Micheldorf.

Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für den Finaltag. Die acht Teams werden dabei in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe dürfen am Halbfinale teilnehmen (Kreuzspiele). Die letzten Entscheidungen fallen dann im Spiel um Platz 3 und im Finale.

Die Spieldauer in der Vorrunde beträgt 10 Minuten, bei den Hauptrundenspielen und den anschließenden K.o.-Duellen 15 Minuten (jeweils letzte Spielminute netto). Pro Mannschaft stehen vier Feldspieler und ein Torhüter am Platz. Im Vorjahr agierte man noch mit fünf Feldspielern.

Rahmenprogramm

Am Finaltag steigt wieder ein Promiduell von OÖ-Legenden gegen eine Auswahl von Journalisten und Sponsoren. Die langjährigen treuen Partner des Turniers erhalten heuer Verstärkung von der OÖ Versicherung und M.A.N.D.U., die den Sponsorenpool erweitern.

Absolutes Novum

Der Hallencup wird in diesem Jahr erstmals auf Kunstrasen ausgetragen. Man erhofft sich dadurch einen technisch feineren und damit sehenswerteren Fußball.

Preise

Auch 2020 wird beim OÖ Hallencup wieder die höchste bei einem Hallenturnier in Oberösterreich ausgerufene Dotation ausgeschüttet. Es gibt Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Der Sieger erhält von Hauptsponsor Auto Günther für ein Jahr einen Opel Vivaro inklusive Vollkaskoversicherung. Der Kleinbus als Hauptpreis entspricht einem Wert von mehr als 10.000 Euro. Der Finalverlierer erhält 3.000 Euro, der Drittplatzierte 2.000 Euro in bar. Der Viertplatzierte wird von Partner M.A.N.D.U. in Form einer InBody-Messung (Bioimpedanzanalyse) samt individuellem Analyse- bzw. Beratungsgespräch fit für die neue Saison „gemacht“. Die weiteren vier Mannschaften, die sich für den Finaltag qualifizieren, erhalten Warengutscheine im Wert von je 1.000 Euro von Sportsteam. Zudem warten auf die Teams und herausragenden Spieler Trophäen.

Eintrittspreise

Tageskarte: 8 EUR

Ermäßigte Tageskarte: 6 EUR

Kombikarte für alle Tage: 14 EUR

Ermäßigte Kombikarte: 10 EUR

Die Konditionen der von OÖ FUSSBALLVERBAND gemeinsam mit dem Land OÖ ins Leben gerufenen Aktion „Familien am Ball“ haben Gültigkeit. Wenn ein Erwachsener ein Eintrittsticket zum Normalpreis ersteht, dürfen alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen kostenlos mit in die Halle.

Infos und Akkreditierung

Weitere Informationen sowie der detaillierte Zeitplan können dem Turniermagazin entnommen werden und sind auch online unter www.ofv.at abzurufen. Medien-Akkreditierungen für den OÖ Auto Günther Hallencup 2020 sind bis einschließlich 15. Jänner unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich. Ansprechpartner vor Ort im Sportzentrum Traun ist Turnierorganisator Andreas Hofmann (0676/885591010).

Fotocredit: OFV

